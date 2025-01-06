İzmir Devlet Senfoni Orkestrası'ndan İsmet İnönü Anma Konseri

İzmir Devlet Senfoni Orkestrası'ndan Anma Konseri

İzmir Devlet Senfoni Orkestrası, İkinci Cumhurbaşkanı İsmet İnönü'nün vefatının 51. yılına özel bir anma konseri düzenleyecek.

Orkestradan yapılan açıklamaya göre, anma konseri 10 Ocak Cuma günü saat 20.00'de Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi'nde (AASSM) gerçekleştirilecek.

Şef Nesrin Bayramoğulları yönetimindeki "İsmet İnönü'yü Anma Konseri"nin solistleri arasında; "Sihirli Flüt" unvanıyla tanınan, Cumhurbaşkanlığı Kültür Sanat Büyük Ödülü sahibi Şefika Kutluer ile uluslararası birçok ödül kazanmış arp sanatçısı Maria Sa Silva yer alacak.

Konserin repertuvarında Mozart'ın "Flüt Arp Konçertosu" ile Josef Suk'un "Yaylı Çalgılar İçin Serenad" eserleri seslendirilecek.