İzmir Doğal Yaşam Parkı'na siyah jaguar Jüliet ve bozayı Yumuk transfer edildi

2025 yılı içinde yaklaşık bir milyon ziyaretçi ağırlayan İzmir Doğal Yaşam Parkı, nesli tükenme tehlikesi altındaki iki önemli türü daha koruma altına aldı. Park, Kocaeli Darıca'daki özel bir hayvanat bahçesinden transfer edilen dişi siyah jaguar Jüliet ile 20 yaşındaki dişi bozayı Yumuk'u yeni sakinleri olarak kabul etti.

Parkta hâlihazırda bir erkek ve iki dişi olmak üzere üç bozayı bulunurken, bu yeni transferle ayı grubu güçlendirildi. İzmir, böylece Türkiye'de jaguara ev sahipliği yapan tek merkez konumuna geldi.

Yumuk artık İzmir'de

İzmir Büyükşehir Belediyesi Veteriner İşleri Dairesi Başkanlığı Doğal Yaşam Parkı Şube Müdürü Biyolog Serkan Eğrilmez, Yumuk'un yıllardır Darıca'daki özel bir hayvanat bahçesinde yalnız yaşadığını ve bu yalnızlığa son vermek amacıyla transfer sürecinin başlatıldığını belirtti. Eğrilmez, "Yumuk artık burada, diğer ayılarla birlikte yaşayacak. Amacımız bu türleri korumak, yaşatmak ve yeniden doğaya kazandırmak. Bu amaçla da Yumuk’un Doğal Yaşam Parkı’ndaki ayı grubuna katılmış olmasından mutluyuz" dedi.

Eğrilmez, bozayıların dünya ve Türkiye genelinde sayılarının azaldığına dikkati çekerek, bunun başlıca nedenleri arasında kaçak avcılık, yaşam alanlarının daralması, yol ve baraj projeleri ile trafik kazalarını gösterdi. Parkın hedefleri arasında ayı yavrusu elde etmek ve türün sürdürülebilirliğine katkı sağlamak da bulunuyor.

Korunan tür: Siyah jaguar Jüliet

Parka kazandırılan bir diğer önemli tür ise dişi siyah jaguar Jüliet. Eğrilmez, jaguarların Orta ve Güney Amerika kökenli olduğunu, doğal yaşam alanlarının hızla yok olduğunu ve türün uluslararası kırmızı listelerde yer aldığını hatırlattı. Parkta daha önce jaguar bulunmadığını belirten Eğrilmez, ziyaretçilerin artık siyah bir jaguarla karşılaşacağını söyledi.

Eğrilmez, siyah jaguarların ayrı bir tür olmadığını; normalde sarı-kahverengi tüyler üzerinde siyah desenlerin bulunduğunu, bu desenler tüm vücudu kapladığında hayvanın siyah göründüğünü açıkladı. "Şu anda Türkiye’de yalnızca bir jaguar bulunuyor ve o da İzmir Doğal Yaşam Parkı’ndaki siyah jaguar" sözleriyle duruma vurgu yaptı.

Jaguar için özel barınak ve gelecek planları

İzmir Doğal Yaşam Parkı'nın Avrupa Hayvanat Bahçeleri ve Akvaryumları Birliği (EAZA) üyesi olduğunu anımsatan Eğrilmez, birlik ile iletişime geçerek Avrupa'dan bir jaguar daha parklarına kazandırmayı ve jaguar sayısını artırmayı hedeflediklerini belirtti. Jaguarların suyu sevdiğini, yüzmekten hoşlandığını ve yüksek alanlarda uyumayı tercih ettiğini söyleyen Eğrilmez, bu alışkanlıklara uygun özel bir barınak tasarlandığını; hayvanın yaban hayatındakine benzer şekilde burada da yalnız yaşayacağını ve ziyaretçilerin jaguarı tek başına göreceklerini aktardı.

UMUK İSİMLİ BOZ AYI