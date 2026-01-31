İzmir'in 'Tek Kraliçe' Muhtarı Arzu Nisan: Doğançay'ı Motoruyla Dönüştürüyor

Babasının vasiyetiyle başlayan görev

İzmir'in Doğançay Mahallesi'nde muhtarlık koltuğuna duygusal bir sözün ardından oturan Arzu Nisan, babası Basri Özkaya'nın isteğiyle aday oldu. Nisan, adaylık sürecini ve son anlarını şu sözlerle anlattı: 'Doğançay tarihinde ilk kez bir kadının fotoğrafı muhtar adayı olarak asıldığında babam benimle gurur duyduğunu söylemişti. Muhtar olamayacağımı söylememe rağmen ölmeden hemen önce benden söz almamı istedi. Bu konuşmadan 4 dakika sonra beyin kanaması geçirerek vefat etti. Hem onunla son kez konuşmuş hem de muhtarlık sözünü vermiş oldum. Şimdi her işin sonunda mezarını ziyaret ederek verdiğim sözü tutmanın huzurunu yaşıyorum.'

Doğalgaz ve altyapı yatırımlarında somut adımlar

Nisan, birinci dönem tecrübelerinin ardından ikinci döneminde büyük projelere odaklandığını belirtti. Mahalle için verilen doğalgaz sözünün maddi süreçlerin tamamlanmasıyla onaylandığını söyledi. Ayrıca ATM eksikliği için toplanan dilekçelerin onay aşamasında olduğu ve kaynak suyu projesinin şebeke bağlantısı safhasına geldiği bilgisini paylaştı.

Yangın anında kritik müdahale

Bölgede yaşanan yangın felaketinde aktif rol oynadığını anlatan Nisan, '13 saat boyunca yangın bölgesinde kaldım. Alevler yerleşim yerine yaklaştığında tek bir mesajla mahallenin tahliye edilmesini sağladım. Vatandaşlarım bana güvenerek Doğançay'ı boşalttı' diye konuştu.

'Mobil Muhtar' elektrikli motoruyla hizmette

Kendini 'Mobil Muhtar' olarak tanımlayan Arzu Nisan, üzerinde 'Tek Kraliçe' yazan elektrikli motoruyla sokak sokak gezerek hizmet veriyor. Evrak işlerinden hastaların sağlık ocağına nakline, yağmurda kalan öğrencilerin taşınmasına kadar motosikletiyle destek sağladığını, iletişim kanalları ve sosyal medyayı aktif kullanarak vatandaşları bilgilendirdiğini vurguladı.

Mahalle halkının güveni ve memnuniyeti

Mahalle sakinleri Nisan'ın çalışmalarından memnun. Emine Tosun, muhtarın özellikle kadınlar için açtığı Uzak Doğu sporları ve dikiş kurslarının faydalı olduğunu ve her ihtiyaçta muhtara ulaşabildiklerini söyledi. Musa Yılmaz ise, 'Muhtarımız kahvehanelere girip çıkan, halkla tamamen bütünleşmiş biridir. Doğalgaz süreci için gerekli evrakları bizlere ulaştırdı, yakında mahallemize doğalgaz gelmiş olacak. Çalışmalarından çok memnunuz' ifadelerini kullandı.

Arzu Nisan'ın babasının vasiyetine sadakatiyle başlayan görevi, Doğançay'da somut hizmetlere ve toplumsal güvene dönüştü. Elektrikli motoruyla mahalleyi adım adım dolaşan muhtar, seçim vaatlerini hayata geçirme çabasıyla dikkat çekiyor.

