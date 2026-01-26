İzmir İtfaiyesi Karşıyaka Vapur İskelesi'nde Sıkışan Kediyi 20 Dakikada Kurtardı

Olay ve müdahale

İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri, Karşıyaka Vapur İskelesi’nin altında kolonlar arasında sıkışan bir kediyi kısa sürede kurtardı.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine giden İzmir İtfaiyesi Su Altı ve Su Üstü Arama Kurtarma Birimi ekipleri hızlı bir şekilde çalışmalara başladı. Mazgaldan düşerek iskele altına giren kedi için iki kişilik su altı kurtarma timi suya girerken, iki kişilik ekip de botla destek verdi.

Kurtarma operasyonu

Ekiplerin koordineli çalışması sonucu kedi, yaklaşık 20 dakika içinde bulunduğu yerden çıkarılarak güvenli bir şekilde karaya alındı. Kurtarılan kedinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İTFAİYE DAİRESİ BAŞKANLIĞI EKİPLERİ, KARŞIYAKA VAPUR İSKELESİ’NİN ALTINDA KOLONLAR ARASINDA SIKIŞAN BİR KEDİYİ KISA SÜREDE KURTARARAK SAĞLIKLI ŞEKİLDE KARAYA ÇIKARDI.