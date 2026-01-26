İzmir İtfaiyesi Karşıyaka Vapur İskelesi'nde Sıkışan Kediyi 20 Dakikada Kurtardı

İzmir İtfaiyesi, Karşıyaka Vapur İskelesi altında kolonlar arasında sıkışan kediyi yaklaşık 20 dakikada kurtardı; hayvanın sağlık durumu iyi.

Yayın Tarihi: 26.01.2026 10:26
Güncelleme Tarihi: 26.01.2026 10:26
İzmir İtfaiyesi Karşıyaka Vapur İskelesi'nde Sıkışan Kediyi 20 Dakikada Kurtardı

İzmir İtfaiyesi Karşıyaka Vapur İskelesi'nde Sıkışan Kediyi 20 Dakikada Kurtardı

Olay ve müdahale

İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri, Karşıyaka Vapur İskelesi’nin altında kolonlar arasında sıkışan bir kediyi kısa sürede kurtardı.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine giden İzmir İtfaiyesi Su Altı ve Su Üstü Arama Kurtarma Birimi ekipleri hızlı bir şekilde çalışmalara başladı. Mazgaldan düşerek iskele altına giren kedi için iki kişilik su altı kurtarma timi suya girerken, iki kişilik ekip de botla destek verdi.

Kurtarma operasyonu

Ekiplerin koordineli çalışması sonucu kedi, yaklaşık 20 dakika içinde bulunduğu yerden çıkarılarak güvenli bir şekilde karaya alındı. Kurtarılan kedinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İTFAİYE DAİRESİ BAŞKANLIĞI EKİPLERİ, KARŞIYAKA VAPUR İSKELESİ’NİN...

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İTFAİYE DAİRESİ BAŞKANLIĞI EKİPLERİ, KARŞIYAKA VAPUR İSKELESİ’NİN ALTINDA KOLONLAR ARASINDA SIKIŞAN BİR KEDİYİ KISA SÜREDE KURTARARAK SAĞLIKLI ŞEKİLDE KARAYA ÇIKARDI.

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İTFAİYE DAİRESİ BAŞKANLIĞI EKİPLERİ, KARŞIYAKA VAPUR İSKELESİ’NİN...

Yazar
EDİTÖR

Selin Karaca

2 yıllık parlamento muhabirliği deneyimi var. Ankara kulislerine hakim, meclis gündemini ve parti genel merkezlerindeki hareketliliği anlık olarak sisteme giren kıdemli bir editör. Resmi dil ve protokol haberciliği konusunda uzmandır.

İLGİLİ HABERLER

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Cengiz Arslan, Umreden Dönen Hemşehrilerini Kolak Mahallesi'nde Karşıladı
2
Marmara'da Pinalar Çoğalıyor: Deniz Çayırları Umut Veriyor
3
Bilecik'te Yabancı Uyruklu Şahıslara Yönelik Denetim
4
Artvin'de Yasa Dışı Avcılığa Geçit Yok: İbrahim Yumaklı'dan Denetim Açıklaması
5
Serdivan'da Trafiğe Nefes: 32. Sokak 6'dan 20 Metreye Genişliyor
6
Kazım Karabekir Paşa Kars'ta Vefatının 78. Yılında Anıldı
7
Bakan Kurum’dan Yalova sosyal konut paylaşımı: Türkiye’yi ev sahibi yapıyoruz

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları