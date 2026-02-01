İzmir Kordon Göle Döndü: Vatandaş Oltayla Tepki Gösterdi

İzmir'de öğle saatlerindeki sağanak, Alsancak Kordon Boyu'nda altyapı kaynaklı su baskınlarına yol açtı; vatandaş Hakan Acat oltayla tepki gösterdi.

Yayın Tarihi: 01.02.2026 18:59
Güncelleme Tarihi: 01.02.2026 19:15
İzmir'de öğle saatlerinde etkili olan sağanak yağış, Konak ilçesi Alsancak Kordon Boyu başta olmak üzere kent merkezinde hayatı olumsuz etkiledi. Altyapıdan kaynaklı su baskınları bölgeyi göle çevirdi.

Rögarların taşması sonucu yollar ve sahil şeridindeki yeşil alanlar su altında kaldı. Yükselen su seviyesi nedeniyle araçlar ilerlemekte güçlük çekerken, bölgedeki vatandaşlar da zor anlar yaşadı.

Bireysel Tepki: Oltayla Mesaj

Baskının yaşandığı alanda dikkat çeken bir tepki geldi. Hakan Acat, altyapı sorunlarına dikkat çekmek amacıyla eline aldığı oltayı su birikintisine atarak durumu protesto etti. Acat, Kordon'da bu tablonun sürekli yaşandığını dile getirdi.

İnceleme ve Siyasi Tepki

AK Parti Konak İlçe Başkanı Sait Başdaş, bölgeye gelerek su taşkınlarının yaşandığı alanlarda incelemelerde bulundu. Başdaş, oluşan tablonun altyapı yetersizliğini gözler önüne serdiğini belirtti.

