Kuşadası'nda Sağanak ve Dolu: Su Baskınları ve Trafik Aksamaları

Kuşadası'nda Sağanak ve Dolu Hayatı Olumsuz Etkiledi

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde akşam saatlerinde başlayan şiddetli sağanak yağış ve dolu etkili oldu. Birçok sokak ve caddede su baskınları görüldü, bazı iş yerleri ve evler sular altında kaldı. Meteorolojinin sabah saatlerindeki uyarıları doğrultusunda il genelinde kriz masaları oluşturuldu.

Etkilenen Bölgeler

Özellikle Aydın’ın batı kesimlerinde yoğunlaşan yağış, Kuşadası’nda aniden şiddetlendi. Yağış ve dolunun ardından kent merkezinde birçok cadde ve sokakta su birikintileri oluşurken, ulaşımda aksamalar yaşandı ve sürücüler zaman zaman zor anlar geçirdi.

Belediye ve Vatandaş Müdahalesi

Aydın Büyükşehir Belediyesi ve Kuşadası Belediyesi ekipleri, afet bölgesinde teyakkuzda kalarak su baskını yaşanan alanlarda çalışmalara başladı. Akan sularla taşınan çöpler nedeniyle tıkanan rögarların açılması ve suyun hızla tahliyesi için ekipler yoğun çaba sarf ederken, vatandaşlar da kendi imkanlarıyla rögarları temizlemeye çalıştı.

Ulaşımda Aksamalar ve Kapanan Kavşak

Yoğun yağış nedeniyle Kuşadası’nın en yoğun trafiğe sahip noktalarından biri olan Çevre Yolu Kavşağı kapanırken, bölgede ekiplerin çalışmalarının sürdüğü bildirildi. Bazı sürücüler yağış sırasında yolda kalırken, trafik zaman zaman durma noktasına geldi.

Yetkililer, vatandaşları sel ve dolu riskine karşı dikkatli olmaya, araç ve yaya trafiğinde zorunlu olmadıkça dışarı çıkmamaya çağırdı. Ekiplerin çalışmaları ve temizlik operasyonları devam ediyor.

