İzmirli Dönerci 29 Ekim'de Çocukları Döner ve Ayranla Sevindirdi

Konak'ta bayram geleneği Halit Ziya Bulvarı'nda sürdü

İzmir'in Konak ilçesinde faaliyet gösteren bir dönerci, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla çocuklara ikramda bulundu.

Halit Ziya Bulvarı'ndaki iş yerini her yıl olduğu gibi balon ve bayraklarla süsleyen işletme, önünde kurduğu tezgahtan çocuklara ekmek arası döner ve ayran dağıttı.

Onlarca çocuk, yapılan ikramla bayram sevincini yaşadı.

Dükkanı eşiyle birlikte işleten Fatma Işık Koca, gazetecilere, her yıl 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile 29 Ekim Cumhuriyet Bayramında çocuklara ikramda bulunduklarını söyledi.

Koca, amaçlarının çocukları sevindirmek olduğunu ve bu geleneği sürdürmeyi amaçladıklarını ifade etti.

