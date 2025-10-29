İzmirli Dönerci 29 Ekim'de Çocukları Döner ve Ayranla Sevindirdi

İzmir'in Konak ilçesindeki dönerci, 29 Ekim'de Halit Ziya Bulvarı'nda çocuklara ekmek arası döner ve ayran ikram ederek bayram sevincine ortak oldu.

Yayın Tarihi: 29.10.2025 15:06
Güncelleme Tarihi: 29.10.2025 15:06
İzmirli Dönerci 29 Ekim'de Çocukları Döner ve Ayranla Sevindirdi

İzmirli Dönerci 29 Ekim'de Çocukları Döner ve Ayranla Sevindirdi

Konak'ta bayram geleneği Halit Ziya Bulvarı'nda sürdü

İzmir'in Konak ilçesinde faaliyet gösteren bir dönerci, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla çocuklara ikramda bulundu.

Halit Ziya Bulvarı'ndaki iş yerini her yıl olduğu gibi balon ve bayraklarla süsleyen işletme, önünde kurduğu tezgahtan çocuklara ekmek arası döner ve ayran dağıttı.

Onlarca çocuk, yapılan ikramla bayram sevincini yaşadı.

Dükkanı eşiyle birlikte işleten Fatma Işık Koca, gazetecilere, her yıl 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile 29 Ekim Cumhuriyet Bayramında çocuklara ikramda bulunduklarını söyledi.

Koca, amaçlarının çocukları sevindirmek olduğunu ve bu geleneği sürdürmeyi amaçladıklarını ifade etti.

İzmir'in Konak ilçesinde bir dönerci, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla çocuklara döner ekmek...

İzmir'in Konak ilçesinde bir dönerci, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla çocuklara döner ekmek ve ayran ikram etti. Halit Ziya Bulvarı'nda faaliyet gösteren dönerci, bayram dolayısıyla her yıl yaptığı gibi balon ve bayraklarla süslediği iş yerinin önüne tezgah kurarak çocuklara ikramda bulundu.

İzmir'in Konak ilçesinde bir dönerci, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla çocuklara döner ekmek...

İLGİLİ HABERLER

29 Ekim 2025: İstanbul, Ankara, İzmir Ücretsiz Konserler — Hangi Ünlüler Sahne Alacak?

Doğalgaz Aboneliğinde Güvence Bedeli Kaldırılıyor: 3.216 TL Muafiyet ve 12 Taksit

Bahis Skandalı: TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu 371 Hakemin Hesabını Açıkladı

Sağlık Bakanlığı Promosyonunda Yeni Seçenek: 90 Bin TL Nakit mi, 550 Bin TL Faizsiz Kredi mi?

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
İzmirli Dönerci 29 Ekim'de Çocukları Döner ve Ayranla Sevindirdi
2
Türkiye’de Elektrik Faturalarına Yüzde 100 Zam Geliyor!
3
Gölcük Tabiat Parkı'nda Göl Yüzeyi Buzla Kaplandı
4
Elinizdeki sigara aslında sahte olabilir! Hemen bu ibareleri kontrol edin: Sahte sigara böyle anlaşılıyor
5
İzmir Çeşme'de Dalgıç Polisler Su Altında 29 Ekim'i Kutladı
6
Altın Portakal'da 'Aldığımız Nefes' ve 'Tavşan İmparatorluğu' Gösterildi
7
Bodrum'da 'Antik Çağ'da Enflasyon ve Alım Gücü' Sergisi Açıldı

Black Friday 2025: Efsane Cuma 28 Kasım'da Başlıyor

Sağlık Bakanlığı Promosyonunda Yeni Seçenek: 90 Bin TL Nakit mi, 550 Bin TL Faizsiz Kredi mi?

MEB 2025-2026 Ara Tatil Tarihleri: Okullar 9 Gün Ne Zaman Kapanacak?

TOKİ 500 Bin Konut Başvuruları Başlıyor — 6.750 TL'den Taksitler ve Şartlar

29 Ekim 2025: İstanbul, Ankara, İzmir Ücretsiz Konserler — Hangi Ünlüler Sahne Alacak?

Bahis Skandalı: TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu 371 Hakemin Hesabını Açıkladı

İstanbul'u Sallayan Deprem: Merkez Üssü Balıkesir Sındırgı, Büyüklük 6.1

Doğalgaz Aboneliğinde Güvence Bedeli Kaldırılıyor: 3.216 TL Muafiyet ve 12 Taksit

33. Dönem POMEM Başvuruları Ne Zaman? EGM'den Kılavuz Bekleniyor

Tarım Bakanlığı 12 Peynir Markasını İfşa Etti: Taklit ve Tağşiş Tespitleri

İstanbul'a 15 Bin TOKİ Kiralık Konut: Kira Rayiç Bedelinin Yarısına Kiralanacak

Doğu Ekspresi Fiyatları 2025-2026: Biletler Satışta, Sefer Takvimi ve Duraklar