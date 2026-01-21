İzmirli Fotoğrafçı Erhan Barış Şimşek, New Jersey'de Nadir Kar Baykuşunu Fotoğrafladı

Amerikan Kartalı fotoğrafıyla Amerikan Temsilciler Meclisi'nden altın madalya kazanan Şimşek, bu kez kar baykuşunu objektife yansıttı

Erhan Barış Şimşek, İzmir Seferihisar kökenli doğa fotoğrafçısı olarak New Jersey'de nadir bir anı görüntülemeyi başardı. Geçtiğimiz aylarda çektiği Amerikan Kartalı fotoğrafıyla Amerikan Temsilciler Meclisi'nden altın madalya almaya hak kazanan Şimşek, bu başarısına bir yenisini ekledi.

Şimşek, nesli Avrupa'da tükenme noktasına gelmiş ve İsveç'te tamamen yok olduğu belirtilen kar baykuşunu fotoğraflamak için New Jersey'de saatlerce sabırlı ve sessiz bir bekleyiş gerçekleştirdi. Soğuk, kar ve rüzgar altında geçen bu bekleyiş sonunda nadir kuşu objektifine yansıttı.

Seferihisar'dan Amerika'ya uzanan bu başarı hikâyesi, doğaya duyulan sevgi ve sabrın önemini bir kez daha gösterdi. Şimşek, amatör bir doğa sever olduğunu belirterek, fotoğrafçılığa ilişkin duygularını paylaştı.

Erhan Barış Şimşek sözlerini şöyle ifade etti: "Bir Türk olarak bunu başarmak benim için büyük bir gurur. Ben profesyonel değilim sadece amatör bir doğa severim. Doğayı seviyorum ve o anları ölümsüzleştirmekten büyük mutluluk duyuyorum. Saatlerce soğukta, karda, yağmurda sadece tek bir kare için bekliyorum. Buradan tüm doğa severlere sevgilerimi iletiyorum."

Bu fotoğraf, Şimşek'in doğa fotoğrafçılığı alanındaki istikrarını ve tutkusu sayesinde elde ettiği başarıları pekiştirdi. İnsanların doğaya olan ilgisini artıran ve korunması gereken türlere dikkat çeken bu çalışma, fotoğrafçının uluslararası arenadaki başarısının devamı niteliğinde.

