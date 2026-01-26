İZSU, Güneş ve Suyla Yılda 40 Milyon TL Tasarruf Hedefliyor

İZSU’nun yenilenebilir enerji yatırımlarıyla yılda yaklaşık 12,5 milyon kWh üretim ve bugünkü elektrik fiyatlarıyla yaklaşık 40 milyon TL tasarruf hedefleniyor.

Yayın Tarihi: 26.01.2026 10:24
Güncelleme Tarihi: 26.01.2026 10:24
İZSU, Güneş ve Su Kaynaklarıyla Enerji Maliyetlerini Düşürüyor

İZSU Genel Müdürlüğü, İzmir genelinde hayata geçirdiği yenilenebilir enerji yatırımlarıyla su ve atık su hizmetlerinin önemli bölümünde kendi enerjisini üretmeyi hedefliyor. Kurulumu tamamlanan 3 tesis ile yapımı süren 7 tesisin birlikte yıllık yaklaşık 12,5 milyon kWh temiz enerji üretmesi ve bununla bugünkü elektrik birim fiyatları üzerinden yıllık yaklaşık 40 milyon TL tasarruf sağlanması öngörülüyor.

Kurulu güç ve devreye alma takvimi

İZSU Enerji Şube Müdürü Dr. Filiz Yaşar Mahlıçlı, yenilenebilir enerji projelerinin kurumun enerji verimliliği politikalarının temelini oluşturduğunu belirtti. Kurulumu tamamlanan 3 ve yapımı süren 7 santralle birlikte İZSU’nun toplam kurulu gücünün 7 megavatı aştığını söyleyen Mahlıçlı, yapımı tamamlanmak üzere olan 7 tesisin dağıtım şirketi kabul işlemlerinin ardından şubat ayında devreye alınmasının planlandığını ifade etti.

2026 hedefleri ve kapasite artışı

Mahlıçlı, yenilenebilir enerji yatırımlarının 2026'da da süreceğini vurgulayarak, proje ve izin çalışmaları tamamlanan 5 GES ile onay süreci devam eden 18 GES ve 1 HES’in devreye alınmasıyla İZSU’nun yenilenebilir enerji kapasitesinin 23 megavata ulaşacağını söyledi. Bu kapasitenin, kurumun elektrik tüketiminin yaklaşık yüzde 10unu karşılayacağı, tüm santraller tam kapasiteyle çalıştığında yılda yaklaşık 45 milyon kWh elektrik üretileceği ve bunun bugünkü elektrik birim fiyatlarıyla yaklaşık 160 milyon TL tasarruf sağlayacağı belirtildi.

Mevcut santrallerin performansı

İZSU’nun devreye aldığı yenilenebilir enerji santrallerinin toplam kurulu gücü 4,3 MW seviyesine ulaştı. Bu santraller, 9 tesisin elektrik enerjisi ihtiyacını karşılıyor. Menemen Emiralem Boru Stok Sahası’nda kurulu 3,0 MW kapasiteli arazi tipi GES; Menderes Pompa İstasyonu ile Peker Mahallesi P23, Aliağa, Gümüldür Kuyu ve Tire terfi istasyonlarının yıllık yaklaşık 5 milyon kWhlik elektrik tüketimini karşılıyor. Ayrıca 0,75 MW kapasiteli Menemen Emiralem Ambar Çatı GES, Bağarası ve Güneybatı atıksu arıtma tesislerini enerji üreten tesislere dönüştürüyor. Karabağlar P11 Pompa İstasyonu’nda kurulu 0,54 MW gücündeki boru içi hidroelektrik santral ise suyun basıncından yararlanarak yılda yaklaşık 1,5 milyon kWh yenilenebilir enerji üretiyor.

Kurulum aşamasındaki santraller

Kurulum aşamasındaki 7 çatı ve arazi tipi güneş enerji santralinin toplam kurulu gücü 2,61 MWa ulaşıyor. Karşıyaka ve Bayraklı ana atıksu pompa istasyonları, Bornova ve Buca su depoları, Karşıyaka Cumhuriyet Mahallesi Su Deposu ile Ulucak Atıksu Arıtma Tesisi çatı ve arazi GES projeleri bu kapsamda öne çıkıyor. Bu santraller, bulundukları tesislerin pompa ve işletme sistemlerinin elektrik ihtiyacını karşılayacak şekilde projelendirildi. Kurulumların tamamlanmasıyla Bayraklı, Karşıyaka, Eski Foça ve Balçova’daki tesisler başta olmak üzere toplamda yaklaşık 4,5 milyon kWhlik elektrik enerjisi ihtiyacının yenilenebilir kaynaklardan karşılanması hedefleniyor.

Geleceğe yapılan çevreci yatırım

İZSU’nun yenilenebilir enerji yatırımları, yalnızca enerji üretimi ve maliyet tasarrufu sağlamıyor; aynı zamanda İzmir’in su altyapısını daha çevreci, dayanıklı ve sürdürülebilir hale getiriyor. Güneşten ve sudan elde edilen enerji ile kentin suyu geleceğe daha güçlü taşınıyor.

