Muş Çocuk Evleri'nden Güzeldağ Kayak Merkezi'nde Yarıyıl Keyfi

Muş Çocuk Evleri Sitesi çocukları, Güzeldağ Kayak Merkezi'nde yarıyıl tatilinde kızakla kaydı, moral ve sosyal gelişim amaçlı etkinlikle unutulmaz anlar yaşadı.

Yayın Tarihi: 27.01.2026 20:26
Güncelleme Tarihi: 27.01.2026 20:26
Çocuklara moral ve sosyal gelişim odaklı kış etkinliği

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü bünyesindeki Muş Çocuk Evleri Sitesinde kalan çocuklar, yarıyıl tatillerini verimli geçirmek amacıyla Güzeldağ Kayak Merkezine götürüldü.

Koruma ve bakım altında bulunan çocuklar için düzenlenen etkinlik, kışın önemli turizm merkezlerinden biri olan Güzeldağ'da gerçekleştirildi. Kar manzarası eşliğinde geçen günde çocuklar kızakla kayarak doyasıya eğlendi ve unutulmayacak anılar biriktirdi.

Etkinlikte görevli personel çocuklara refakat etti; amaç, onların sosyal gelişimlerine katkı sağlanması ve tatilde moral-motivasyonlarının yükseltilmesiydi. Kayak merkezini ilk kez gören bazı çocukların heyecanı yüzlerine yansıdı.

Günün sonunda mutlu ve güzel hatıralarla etkinliği tamamlayan çocuklar, düzenlenen gezi için teşekkür etti.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Ahmet Kırtay, çocukların sosyal hayata daha aktif katılım sağlamaları için benzer etkinliklerin sürdürüleceğini belirtti. Müdür Kırtay, bu tür etkinliklerin çocukların özgüven kazanmasına, sosyal becerilerinin gelişmesine ve psikolojik iyi oluşlarına olumlu katkı sunduğunu ifade etti.

Yazar
EDİTÖR

Zeynep Ateş

8 yıldır bölge haberciliği yapıyor. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki gelişmeleri yerinden bildiriyor. Yerel kaynakları güçlü, teyit mekanizmasını titizlikle işleten deneyimli bir gazeteci.

