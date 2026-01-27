Kuşadası'nda Devrilen Çam Ağacı Dereyi Tıkadı: Belediye Müdahale Etti

Güzelçamlı'da yağışlar sonucu dere yatağına devrilen çam ağacı köprü ve yolda hasara yol açtı; Kuşadası Belediyesi ekipleri hızlı müdahaleyle dereyi açtı.

Yayın Tarihi: 27.01.2026 20:14
Güncelleme Tarihi: 27.01.2026 20:14
Güzelçamlı Mahallesi Ünal Özgödek Caddesi'ndeki dere yatağına, günlerdir devam eden yağışlar nedeniyle köklerinden kopan büyük bir çam ağacı devrildi. Devrilme anında dere üzerindeki köprü ve yolda maddi hasar oluşurken, dere yatağının kapanması taşkın riskini ciddi ölçüde artırdı.

Müdahale ve çalışmalar

İhbarın ardından olay yerine hızla intikal eden Kuşadası Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, yağışlara rağmen zamanla yarışarak çalışmalara başladı. Dereyi ve yolu tamamen kapatan çam ağacı parçalara ayrılarak kaldırıldı.

Ekiplerin özverili ve koordineli müdahalesi sayesinde hem yaya hem de araç trafiğinin güvenliği sağlandı ve olası bir su taşkınının önüne geçildi. Bölgedeki yaşam kısa sürede normale döndü.

Yetkililerden uyarı

Belediye yetkilileri, özellikle yağışlı dönemlerde dere yatakları ve riskli bölgelerde kontrollerin aralıksız sürdürüleceğini vurgulayarak, vatandaşları tehlikelere karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.

