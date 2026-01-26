Gaziantep'te Mavikent–Havalimanı Yolu: Ulaşım 6 Dakikaya İniyor

Yeni bağlantı, trafik ve hava kirliliğini azaltarak şehre hızlı erişim sağlayacak

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Şahinbey ilçesi Mavikent Bölgesi ile Gaziantep Havalimanı arasına inşa edeceği yeni yol ile ulaşım süresini 6 dakikaya indirecek.

Kentin planlı, sağlıklı ve dengeli büyümesini hedefleyen proje, Mavikent’ten havalimanına alternatif bir güzergâh oluşturarak hem zaman tasarrufu sağlayacak hem de şehir içi trafik yoğunluğu ile hava kirliliğinin azaltılmasına katkı sunacak.

Yeni yol, Körkün’de ihtisaslaşan Sanayi Sitesi ile yeni planlanan Trikotajcılar Sitesine bağlantı verecek. Proje 3'er şeritli olarak tasarlandı ve 50 metre genişliğe sahip olacak; bağlantı yollarıyla birlikte toplam 13 kilometre uzunluğunda planlanıyor.

Projede güncel maliyet yaklaşık 400 milyon TL olarak belirlendi. İhale sürecinde sona yaklaşılırken, yolun 1 yıl içinde tamamlanması hedefleniyor. Projenin devreye girmesiyle bağlantı bölgesinden mevcutta 20-25 dakika süren havalimanı ulaşımı 6 dakikaya düşecek.

GASKİ başta olmak üzere ilgili kurumlar proje ile eş zamanlı altyapı yatırımlarını gerçekleştirecek. GASKİ mühendisleri bölgede havza çalışmaları yürütürken, yağmur sularının yol üzerinden hızlı şekilde Sacır Deresine aktarılmasını sağlayacak projeler hazırlandı. Ayrıca yeni imar alanları ile trikotajcılar ve ayakkabıcılar sitelerinin ihtiyaç duyacağı kanalizasyon ve içme suyu hatları bu güzergâh üzerinden planlandı.

Teknik heyetle alanda inceleme yapan Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin şunları söyledi:

"Şehir insanın, insan şehrin aynasıdır’ diyor ecdat. Vücutta iki şeyi akıtmamız lazım. Birincisi su, o bizim can damarımız. İkincisi ulaşım. Şehri irileştirmeden sağlığı büyütmek için bizim aslında yaptığımız şey öngörü belediyeciliği. Öngörü belediyeciliği ile bugün şehrin içme suyuyla ilgili olağanüstü şartlara rağmen sorunu çözdük ve şehri susuz bırakmadan çalışmamıza devam ediyoruz. İkincisi yol meselesi. Havalimanından geldikten sonra şu yolu açmazsak dönüp dönüp duruyoruz. O dönüp dönüp durma bize ne getiriyor? Birincisi zaman kaybı. İkincisi havamız kirleniyor. Üçüncüsü büyük kuyruklanmalar yaşıyoruz şehirde. Büyük şehirlerin en büyük sorunlarından bir tanesi ulaşım. İşte aslında biz bir mühendis olarak biz aslında bir hipotenüs yapıyoruz. Bize matematikte öğrettikleri şey hipotenüstür. Kestirmeden yolu açmak ve dönmeyi önleyecek kısa yoldan muradımıza erişmek"

Şahin projeyle ilgili diğer ayrıntılara da değindi:

"Şehirde trikotajcılar çok dağınık. Şehrin dışına çıkarıyoruz. Körkün Sanayisi, ihtisas organize sanayi oldu. Oraya ayakkabıcıları getiriyoruz. Eski Nizip Caddesi’nde o metruk binaların hepsinin yerine buraya Körkün’de ayakkabıcılar ihtisas organizeyi kuruyoruz. Bunların hepsi bir taraftan çalışırken öyle bir çalışma yaptı ki arkadaşlar Körkün Sanayisi’ne gelen bir sanayicimiz de işçimiz de ayakkabı üreticimiz de bu yolla çok kolay bir şekilde iş yerine ulaşmış olacak. Hızlı bir şekilde çalışmaya başladılar ve biz daha önce özellikle Mavikent’teki sanayi bölgesine bakarsanız şehrin bütün küçük sanayisini, makine sanayisini bu bölgede topladık. Bunların şu anda bizden en büyük talebi bu yolun açılması. Bu uzun yollar onları gerçekten yoruyor. Şehri yoruyor. Bir de biz yaptığımız bütün çalışmaları açık ihale olarak yapıyoruz. Bu aslında Türkiye Yüzyıl Belediyeciliğinde de şeffaf ve hesap verebilir belediyecilik aslında, çok önemli. 42 tane firma yarıştı bu yolu açmak için. Şimdi son kararımızı veriyoruz. Yolu yapmadan önce bütün altyapıyı yapacağız. Şahinbey ilçesindeki bu bölgede yaklaşık dört yüz bin kişi yaşıyor. Bu 400 bin kişinin hızlı bir şekilde bu yola ulaşmasını sağlayıp havalimanına ulaştıracağız. O yüzden bu açıdan şehrin için çok önemli bir yoldu. Yaklaşık bir yıldan beri projesi çalışıldı. Mali olarak imkanlar zorlandı. Bir yıl gibi kısa bir sürede de bu işi tamamlamış olacağız. Yol medeniyettir"

Proje, şehir içi ulaşımı kolaylaştırmaya ve ekonomik/çevresel faydalar sağlamaya yönelik kapsamlı bir yatırım olarak öne çıkıyor.

