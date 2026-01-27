Mersin'de Çifte Hortum ve Kuvvetli Dolu: Yollar Su Altında

Mersin'de çifte hortum ve sağanak yağış

Meteorolojinin uyarısını takiben Mersin genelinde kuvvetli yağışlar etkili oldu. Yağış öncesinde Silifke açıklarında denizde iki hortum birden gözlemlendi; hortumlar yağmur ve dolu yağmasının başlamasıyla etkisini yitirdi.

Silifke açıklarında iki hortum

Vatandaşlar, kıyıya yaklaşık 1 mil açıkta oluşan 2 hortumu cep telefonu kamerasıyla kaydetti. Bir süre etkin olan hortumlar, devam eden yağmur ve dolu nedeniyle zayıfladı.

Olay yerinde doluyu toplayan vatandaşların kardan adam yapması dikkat çekti.

Erdemli'de dolu ve su birikintileri

Erdemli ilçesinde de yoğun yağış görüldü; kısa süreli yağmurun ardından başlayan dolu yaklaşık 10 dakika sürdü ve ardından sağanak devam etti. Yağış nedeniyle Koyuncu ve Alata mahallelerinde bazı yollar su altında kaldı ve araçlar yollardan güçlükle geçti.

Yetkililer, Mersin genelinde ara ara yağışların devam etmesinin beklendiğini bildirdi.

MERSİN'İN SİLİFKE İLÇESİNDEN AKDENİZ'DE GÖRÜLEN 2 HORTUM ÇIKTI, YAĞMUR VE DOLU YAĞIŞININ BAŞLAMASIYLA ETKİSİNİ YİTİRDİ. ERDEMLİ İLÇESİNDE HEM DOLU HEM DE KUVVETLİ YAĞIŞ ETKİLİ OLUNCA BAZI YOLLARDA SU BİRİKİNTİLERİ OLUŞTU.