Mersin'de Çifte Hortum ve Kuvvetli Dolu: Yollar Su Altında

Silifke açıklarında kıyıya yaklaşık 1 mil uzaklıkta görülen iki hortum yağmur ve dolu ile etkisini yitirdi; Erdemli'de 10 dakika süren dolu yollarda su birikintilerine neden oldu.

Yayın Tarihi: 27.01.2026 20:26
Güncelleme Tarihi: 27.01.2026 20:57
Mersin'de Çifte Hortum ve Kuvvetli Dolu: Yollar Su Altında

Mersin'de çifte hortum ve sağanak yağış

Meteorolojinin uyarısını takiben Mersin genelinde kuvvetli yağışlar etkili oldu. Yağış öncesinde Silifke açıklarında denizde iki hortum birden gözlemlendi; hortumlar yağmur ve dolu yağmasının başlamasıyla etkisini yitirdi.

Silifke açıklarında iki hortum

Vatandaşlar, kıyıya yaklaşık 1 mil açıkta oluşan 2 hortumu cep telefonu kamerasıyla kaydetti. Bir süre etkin olan hortumlar, devam eden yağmur ve dolu nedeniyle zayıfladı.

Olay yerinde doluyu toplayan vatandaşların kardan adam yapması dikkat çekti.

Erdemli'de dolu ve su birikintileri

Erdemli ilçesinde de yoğun yağış görüldü; kısa süreli yağmurun ardından başlayan dolu yaklaşık 10 dakika sürdü ve ardından sağanak devam etti. Yağış nedeniyle Koyuncu ve Alata mahallelerinde bazı yollar su altında kaldı ve araçlar yollardan güçlükle geçti.

Yetkililer, Mersin genelinde ara ara yağışların devam etmesinin beklendiğini bildirdi.

