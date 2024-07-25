Kadın erkek fark etmiyor SGK’ya gidene 2. maaş veriliyor!

Dul maaşının yalnızca kadınlara verildiği yanlış algısının aksine, erkekler de eşlerinin vefatından sonra bu haktan yararlanabilir. Türkiye’deki sosyal güvenlik mevzuatında, erkeklerin de dul maaşı alma hakkı açıkça belirtilmiştir.

DUL MAAŞI ALMA ŞARTLARI



Dul maaşı almak isteyen kişilerin evli olmamaları gerekmektedir. Ayrıca, dul maaşı alabilmek için belirli prim şartlarını yerine getirmek gerekiyor. Malullük aylığı için en az 1800 gün prim şartı aranmaktadır. SSK'lı çalışanlar için ise 5 yıl sigortalılık süresi ve 900 gün prim şartı mevcuttur.

ÇİFT MAAŞ ALMA ŞANSI



SGK, çift maaş alma fırsatını da açıklamıştır. Erkekler, kadınlarla aynı şartları sağladıklarında çift maaş alabilirler. Bunun için, ölen eşlerin emekli maaşlarından yararlanılabilmesi için evli olmamak gerekiyor. Prim şartları ve sigortalılık durumları, aylıkların miktarını etkileyen faktörler arasında yer almaktadır.





SSK VE BAĞKUR KAPSAMINDA DURUM



SSK ve Bağkur kapsamında çalışan erkekler, ölen eşlerinin maaşının yüzde 50'sini alabilirler. Sigortalı olarak çalışmayan erkekler, ölen eşinin maaşının yüzde 75'ini alabilir. Çocuklarına maaş bağlanmaması durumunda, sigortalı çalışmayan erkekler de aynı oranlarda dul maaşı alabilirler.

EMEKLİ SANDIĞI KAPSAMINDA DUL MAAŞI



Emekli Sandığına tabi eşlerin vefatı durumunda, erkek memurlar veya memur emeklileri yüzde 50 oranında dul aylığı alırlar. SSK ve Bağkur kapsamında çalışan erkekler, çocuklarına aylık bağlanmıyorsa yüzde 75 oranında dul maaşı alabilirler. Bir çocuğa maaş bağlanması durumunda, bu oran yüzde 60'a düşer. Birden fazla çocuğa maaş bağlanması halinde ise dul maaşı oranı yüzde 50 olarak belirlenir.