Sason'da İki Gündür Süren Kar Yağışı Ulaşıma Kapattı

Batman'ın Sason ilçesinde iki gündür süren yoğun kar yağışı sonucu tüm köy ve mezra yolları ulaşıma kapandı; ekipler çalışmaları aralıksız sürdürüyor.

Yayın Tarihi: 19.01.2026 15:12
Güncelleme Tarihi: 19.01.2026 15:25
Batman’ın Sason ilçesinde iki gündür aralıksız devam eden yoğun kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor.

Etkisini sürdüren kar yağışı nedeniyle ilçeye bağlı tüm köy ve mezra yolları ulaşıma kapandı.

Çalışmalar ve Uyarılar

Vatandaşların mağduriyet yaşamaması için ekipler tarafından kapanan yolların ulaşıma açılması amacıyla çalışmalar aralıksız devam ediyor.

Yetkililer, bölgede kar yağışının devam edeceğini belirterek, sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı.

