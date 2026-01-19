Sason'da İki Gündür Süren Kar Yağışı Ulaşıma Kapattı

Batman'ın Sason ilçesinde iki gündür süren yoğun kar yağışı sonucu tüm köy ve mezra yolları ulaşıma kapandı; ekipler çalışmaları aralıksız sürdürüyor.