Sason'da İki Gündür Süren Kar Yağışı Ulaşıma Kapattı
Batman’ın Sason ilçesinde iki gündür aralıksız devam eden yoğun kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor.
Etkisini sürdüren kar yağışı nedeniyle ilçeye bağlı tüm köy ve mezra yolları ulaşıma kapandı.
Çalışmalar ve Uyarılar
Vatandaşların mağduriyet yaşamaması için ekipler tarafından kapanan yolların ulaşıma açılması amacıyla çalışmalar aralıksız devam ediyor.
Yetkililer, bölgede kar yağışının devam edeceğini belirterek, sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı.
BATMAN’IN SASON İLÇESİNDE İKİ GÜNDÜR ARALIKSIZ DEVAM EDEN YOĞUN KAR YAĞIŞI HAYATI OLUMSUZ ETKİLİYOR.