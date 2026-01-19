Güzel Sanatlar Müzesi (AtaGSM) Erzurum'un Sanat Merkezi Oldu

Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Müzesi (AtaGSM), 'Özel Resmi Müze' statüsüyle yaklaşık 6 ayda Erzurum'un öne çıkan kültür ve sanat merkezlerinden biri haline geldi.

Yayın Tarihi: 19.01.2026 15:04
Güncelleme Tarihi: 19.01.2026 15:04
Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi bünyesinde faaliyet gösteren Güzel Sanatlar Müzesi (AtaGSM), Kültür ve Turizm Bakanlığı onayıyla yaklaşık 6 ay önce kazandığı "Özel Resmi Müze" statüsünün ardından kısa sürede Erzurum’un dikkat çeken kültür ve sanat merkezlerinden biri haline geldi.

Ziyaretçi ilgisi arttı

Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Bünyamin Aydemir, müzenin resmi müze kimliğinin hem kurumsal bir yapı kazandırdığını hem de ziyaretçi ilgisinde belirgin artış sağladığını belirtti. Dekan Aydemir, özellikle özel ziyaretçiler ve planlı grup ziyaretlerinin yoğunlaştığını, müzenin akademik çevreler ve sanatseverler tarafından sık ziyaret edildiğini vurguladı.

Koleksiyon ve alan büyüklüğü

Fakülte yerleşkesinde bulunan müze, 2 bin 500 metrekarelik alana yayılan yapısıyla ve başta plastik sanatlar olmak üzere yüzlerce nitelikli sanat eserinden oluşan koleksiyonuyla öne çıkıyor. Resmi statüyle birlikte müze, yalnızca sergi mekanı olmanın ötesine geçerek sanatsal etkileşimin ve kültürel paylaşımın merkezi haline geldi.

Üniversite vizyonu ve destek

Dekan Aydemir, bu başarının arkasında Rektör Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu önderliğindeki çağdaş ve etkin üniversite vizyonunun bulunduğunu belirtti. Fakültenin bilimsel ve sanatsal üretimi destekleyen, kültürel mirası koruyan çalışmalarını kesintisiz sürdürdüğü aktarıldı.

Ziyaret bilgileri

Müze, hafta içi 10.00-16.00 saatleri arasında ziyarete açık olup; Erzurum halkı, şehir dışından gelen turistler, her kademeden öğrenciler ve tüm sanatseverlere hizmet veriyor. Prof. Dr. Aydemir, Güzel Sanatlar Müzesi’nin önümüzdeki dönemde de şehrin kültürel yaşamına yön veren önemli merkezlerden biri olmaya devam edeceğini ifade etti.

