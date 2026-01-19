Abdulmuttalip Aras, Güney İlçeleri Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Seçildi

Hınıs'ta yapılan genel kurulda Abdulmuttalip Aras 124 oyla Güney İlçeleri Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı seçildi.

Yayın Tarihi: 19.01.2026 15:02
Güncelleme Tarihi: 19.01.2026 15:23
Erzurum’un Hınıs ilçesinde gerçekleştirilen genel kurulda Hınıs, Tekman, Karayazı ve Karaçoban delegeleri oy kullandı.

Genel kurulda başkanlık için Abdulmuttalip Aras, Sabrullah Bayır, Faruk Atalay ve Bertcan Şaka yarıştı.

Seçim sonuçları

Toplam 435 delegenin oy kullandığı seçimde Abdulmuttalip Aras 124 oy alarak Güney ilçeleri Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı seçildi.

Diğer adayların oyları: Sabrullah Bayır 119, Bertcan Şaka 102 ve Faruk Atalay 81 oy olarak kaydedildi.

