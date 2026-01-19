Yeşilköy Sahili Beyaza Büründü — Kar Manzarası Havadan Görüntülendi

Yeşilköy Sahili Beyaza Büründü
Havadan görüntüler kış manzarasını gözler önüne serdi
İstanbul'da dün başlayan ve gece saatlerinde etkisini artıran kar yağışı sonrası, Bakırköy'deki Yeşilköy sahili beyaz örtüyle kaplandı.
Sahile gelen vatandaşlar karla kaplı kıyıda yürüyüş yaparken, bazıları ise kartopu oynadı. Kıyı boyunca uzanan karlı manzara, dronlarla çekilen görüntülerde dikkat çekti.
Havadan görüntülere yansıyan sahil fotoğrafları, İstanbul'daki kar yağışının kente kattığı kış atmosferini gözler önüne serdi.
İSTANBUL'DA ETKİLİ OLAN KAR YAĞIŞI SONRASI YEŞİLKÖY SAHİLİNDE OLUŞAN BEYAZ ÖRTÜ HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ.