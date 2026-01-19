Yeşilköy Sahili Beyaza Büründü — Kar Manzarası Havadan Görüntülendi

İstanbul'da dün başlayan ve gece saatlerinde etkisini artıran kar yağışı sonrası Bakırköy'deki Yeşilköy sahili beyaza büründü; havadan görüntüler ilgi çekti.

Yayın Tarihi: 19.01.2026 15:13
Güncelleme Tarihi: 19.01.2026 15:40
Havadan görüntüler kış manzarasını gözler önüne serdi

İstanbul'da dün başlayan ve gece saatlerinde etkisini artıran kar yağışı sonrası, Bakırköy'deki Yeşilköy sahili beyaz örtüyle kaplandı.

Sahile gelen vatandaşlar karla kaplı kıyıda yürüyüş yaparken, bazıları ise kartopu oynadı. Kıyı boyunca uzanan karlı manzara, dronlarla çekilen görüntülerde dikkat çekti.

Havadan görüntülere yansıyan sahil fotoğrafları, İstanbul'daki kar yağışının kente kattığı kış atmosferini gözler önüne serdi.

Yazar
EDİTÖR

Hakan Demir

4 yıllık deneyimli. Ege Bölgesi'ndeki gelişmeleri takip ederken, aynı zamanda sosyal medya trendlerini haberleştiren dinamik bir editör. Çevre haberleri ve sosyal olaylarda uzmanlaşmıştır.

