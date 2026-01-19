Hacırahmanlı'ya 4 Milyon Euro'luk Altyapı Yenilemesi

MASKİ, Dünya Bankası destekli proje ile Hacırahmanlı’da 23 km içme suyu, 28 km kanalizasyon ve 3 km terfi hattı yenileyerek 50 yıllık altyapıyı değiştirecek.

Yayın Tarihi: 19.01.2026 15:19
Güncelleme Tarihi: 19.01.2026 15:19
Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, Dünya Bankası ve İller Bankası iş birliğiyle yürütülen İklim ve Afete Dayanıklı Şehirler Projesi kapsamında, Saruhanlı ilçesi Hacırahmanlı Mahallesi'nde kapsamlı bir altyapı dönüşümüne başlıyor. Proje öncesinde mahalle sakinlerine çalışmanın detayları aktarıldı.

Projenin kapsamı

Projede 4 Milyon Euro finansmanla 23 kilometre içme suyu hattı, 28 kilometre kanalizasyon hattı ve 3 kilometre içme suyu terfi hattı yenilenecek. Mahallenin büyük bölümünde kanalizasyon hattı bulunmuyor; çalışmalar tamamlandığında mahalle yeni ve güçlü bir altyapıya kavuşacak.

Ayrıca atık sular mahalleden toplanıp Saruhanlı ilçesindeki atıksu arıtma tesisine götürülerek bertaraf edilecek. Projeye ilişkin bilgilendirme toplantısına Projeler Daire Başkanı Hami Berk Yakıcı, mahalle muhtarları ve vatandaşlar katıldı.

Mahalle muhtarından değerlendirme

Hacırahmanlı Mahalle Muhtarı Hakkı Sönme çalışmalardan memnuniyetini şu sözlerle ifade etti: Mahallemize verilen desteklerden ötürü Büyükşehir Belediye Başkanımız Besim Dutlulu’ya çok teşekkür ediyoruz. Saruhanlı ilçemizin en büyük mahallelerinden biri olduğumuz için özellikle altyapı konusunda ciddi sorunlar yaşıyoruz. Mahallemizin büyümesi ve nüfusun da artmasıyla kanalizasyon ve içme suyu hatlarımız kaldırmıyor. Hatların eski olmasından ötürü içme suyu konusunda büyük sıkıntılar yaşıyoruz. Kanalizasyon hattında ise sürekli taşmalar meydana geliyor. Hayırlısıyla çalışmalar tamamlanınca Hacırahmanlı Mahallemiz tarihinin en büyük yatırımlarından birini alacak

Vatandaşların görüşleri

Bekir Yeşildağ: Güzel bir tanıtım toplantısı yapıldı. Mahalleli olarak yapılacak çalışma ile ilgili detaylı bilgilendirildik. Mahallemizde, yetersiz olan kanalizasyon hattında kış aylarında sorunlar yaşıyorduk. İçme suyu hatlarımızın da eski ve asbest olmasından ötürü çok susuz kaldık. Mahallemizde 50 yıllık bir altyapı var, artık kaldırmıyor. Böylesi bir projenin mahallemize kazandırılmasından dolayı çok mutluyuz. Hizmetlerinden dolayı Büyükşehir Belediye Başkanımız Besim Dutlulu’ya çok teşekkür ediyoruz

Rafet Dervişler: Artık yaz aylarında su sıkıntısı yaşamayacağız. Mahallemizde ikamet edenlerin çoğu tarımla uğraşıyor. Bu yüzden su bizler için çok önemli. Nüfusumuz her geçen gün artıyor. Artık altyapılar kaldıramaz duruma geldi. Bu nedenle yapılacak olan çalışmalardan dolayı çok memnunuz. Hacırahmanlı Mahallemize hayırlı olsun. Emeği geçenlere çok teşekkür ediyoruz

Mehmet Ali Develi: Altyapımızın değişmesi gerçekten büyük bir ihtiyaçtı. Sürekli arızlar meydana geliyordu. Evlerimize içme suyu gelmiyor, sürekli kesintiler oluyordu. Zaten kanalizasyon hattımız mahallemizin büyük bir bölümünde yoktu. Hayırlısıyla yeni hatlarımız döşendikten sonra mahallemiz çok güzel olacak. Su kesintilerinden kurtulacak, kanalizasyon hatlarına kavuşacağız. Bizim mahallemiz yeni hizmetlerden hep ötelendi. Sağ olsun Büyükşehir Belediye Başkanımız bizim sesimizi duydu. Mahallemizin en büyük ihtiyaçlarından birini ele alıyor. Hayırlısıyla en kısa sürede tamamlanan çalışmalar sonrasında rahata kavuşuruz

Beklenen faydalar

Proje tamamlandığında Hacırahmanlı Mahallesi içme suyu ve kanalizasyon sorunlarından önemli ölçüde kurtulacak; özellikle yaz aylarında yaşanan su sıkıntıları ve kış aylarındaki kanalizasyon taşmaları ortadan kalkacak. MASKİ yetkilileri çalışmanın kısa zamanda tamamlanacağını belirtti.

Yazar
EDİTÖR

Selin Karaca

2 yıllık parlamento muhabirliği deneyimi var. Ankara kulislerine hakim, meclis gündemini ve parti genel merkezlerindeki hareketliliği anlık olarak sisteme giren kıdemli bir editör. Resmi dil ve protokol haberciliği konusunda uzmandır.

