Kadınbudu köfteyi bu püf noktasıyla yapınca asla dağılmıyor! İçi yumuşacık dışı çıtır çıtır olacak

Kadınbudu köfteleriniz çatlayıp dağılıyorsa bu derde son! Kesinlikle dağılmayan kadınbudu tarifini sizler için derledik. Detaylar haberimizde.

Kadınbudu köfteyi bu püf noktasıyla yapınca asla dağılmıyor! İçi yumuşacık dışı çıtır çıtır olacak
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Kadınbudu köftesi pratik ve lezzetli bir yemektir. Bu köfteleri nasıl hazırlayacağınız hakkında detaylı tarif vereceğiz. Kadınbudu köftesi yapmanın sırrı tavada kızartmaktır. Tarifin detaylarına ulaşmak için haberimizi okuyabilirsiniz.

DAĞILMAYAN KADINBUDU KÖFTESİ TARİFİ

Kadınbudu köftesine köfte denilse de tarifi diğer köftelerden farklıdır. İçerisinde pirinç bulunan köfte ağzınızda dağılmıyor ve ağızda harika bir tat bırakıyor. Elinizde kalan pirinç varsa köfte yapımında da kullanabilirsiniz. Bunu yaparak lezzetli pirincinizi israf etmeden yiyebilirsiniz.

MALZEMELER

1/2 kilogram az yağlı dana kıyma

İki adet kuru soğan

Bir kahve fincanı uzun taneli pirinç

Üç adet yumurta

Bir tatlı kaşığı tuz

Bir tatlı kaşığı karabiber

Sıvı yağ

Bir su bardağı un

Bir çay bardağı kaynar su

Dağılmayan Kadınbudu Köftesi Tarifi

Pirinci yıkayıp süzün. Kaynar su ve tuzu ekleyip pirinçler yumuşayıncaya kadar pişirin. Suyu süzün ve soğumaya bırakın. Soğanları küçük küçük doğrayıp yağda kavurmaya bırakın. Kıymanın yarısını ekleyip kavurma işlemini sürdürün. Tuz ve karabiber ilave edin. Kıyma suyunu çektikten sonra ocaktan alın ve soğuması için bir köşeye bırakın. Çiğ kıyma, kızarmış kıyma, pirinç ve bir yumurtayı bir kaseye koyun. Tuz ve karabiber ilave edin. On dakika iyice yoğurun. Yağı bir tencerede ısıtın. Köfte karışımından yumurta büyüklüğünde parçalar alıp elinizle düzleştirin. İki yumurtayı bir kasede çırpın. Köfteleri ilk olarak una daha sonra yumurtaya bulayın. Yağda kızartın. Kağıt havlularla kaplı bir tabağa yerleştirin. Sıcak biçimde servis edin. Kadınbudu köftesini yaparken kıymanın çift çekilmiş kıyma olmasına ve az yağlı olması önemli bir detaydır. Bu köftelerin daha lezzetli ve yumuşak olmasını sağlayacaktır. Pirinci çok uzun süre pişirmeyin. Aksi takdirde köftelerin tadı bozulabilir. Köfte karışımına biraz un eklemek köftelerin daha çıtır olmasını ve dağılma ihtimalini azaltacaktır. Eğer dolabınızda hâlâ pirinç pilavı varsa köfte yapımında kullanabilirsiniz.

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