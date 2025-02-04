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Kahramanmaraş Depreminde Baba-Kız Hayata Tutundu: 132 Saat Sonra Kurtuldular

Gaziantep'te deprem enkazından 132 saat sonra kurtarılan baba-kız, zaferle hayata tutundu. Sezai Karabaş'ın hikayesi umut veriyor.

Yayın Tarihi: 04.02.2025 16:13
Güncelleme Tarihi: 04.02.2025 16:21
Kahramanmaraş Depreminde Baba-Kız Hayata Tutundu: 132 Saat Sonra Kurtuldular

Kahramanmaraş Depreminde Baba-Kız Hayata Tutundu

6 Şubat 2023'te Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremler, Gaziantep'in İslahiye ilçesinde büyük acılara yol açtı. Bu felaketin ardından enkazdan 132 saat sonra kurtarılan Sezai Karabaş ve 7 yaşındaki kızı Şengül, hayata tutunma mücadelesi ile dikkat çekti.

Aile Peki Kaybı ve Yeniden Doğuş

Derviş Paşa Mahallesi'nde yer alan Kardelen Apartmanı'nın yıkılması sonucu eşi ve 4 yaşındaki oğlunu kaybeden Sezai Karabaş, kızıyla birlikte kurtulma umudunu asla kaybetmedi. Karabaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, eşi ve oğlunu özlediğini belirtti.

Enkazda Geçen Zaman

Karabaş, enkazda geçirdiği zamanın zorluklarını anlatarak, "Kızımla enkazdayken 'Dışarı çıktığımızda ne yiyelim?' diye konuşuyorduk. O da sürekli 'Lahmacun, kebap yiyelim, yanında sarı kola içelim.' dedi. Bu şekilde onu enkazda teselli etmek zorunda kaldım," ifadesini kullandı.

Umut ve İyileşme

Enkazdan kurtulduklarında kızı Şengül’ün sağlıkçılardan "sarı kola" istediğini ve onlara öpücük gönderdiğini hatırlayan Karabaş, bu anların büyüklüğünü vurguladı. Bu trajediye rağmen, kızıyla birlikte hayata tutunan Karabaş, ailesinin fotoğraflarına bakarak teselli buldu.

Bu tür hikayeler, zorlukların üstesinden gelmenin ne denli önemli olduğunu bir kez daha gözler önüne seriyor.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023 depremlerinde Gaziantep'in İslahiye ilçesinde eşini ve oğlunu...

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023 depremlerinde Gaziantep'in İslahiye ilçesinde eşini ve oğlunu kaybeden Sezai Karabaş, enkazdan kendisi gibi 132 saat sonra kurtarılan 7 yaşındaki kızı sayesinde yaşama tutundu.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023 depremlerinde Gaziantep'in İslahiye ilçesinde eşini ve oğlunu...

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023 depremlerinde Gaziantep'in İslahiye ilçesinde eşini ve oğlunu kaybeden Sezai Karabaş, enkazdan kendisi gibi 132 saat sonra kurtarılan 7 yaşındaki kızı sayesinde yaşama tutundu.

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