Kahramanmaraş’ta Karla Mücadele Aralıksız: Ekipler Sahada

Kahramanmaraş’ta karla mücadele aralıksız devam ediyor

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, şehir genelinde etkili olan yoğun kar yağışının günlük yaşamı aksatmaması ve ulaşımda aksamaların yaşanmaması için kar temizleme ve tuzlama çalışmalarını kesintisiz sürdürüyor. Ekipler, şehir merkezi, ilçeler ve kırsal mahallelerde eş zamanlı müdahaleler gerçekleştiriyor.

Koordinasyon ve saha çalışmaları

Çalışmalar, Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ile Kuzey İlçeler Dairesi Başkanlığı koordinasyonunda yürütülüyor. Ekipler, ilçe ilçe ve güzergâh güzergâh sahada görev alarak ana arterler, bağlantı yolları ve kritik güzergâhlarda kar küreme ve tuzlama işlemlerini titizlikle yapıyor.

Vatandaşlara çağrı

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, olumsuz hava şartları devam ettiği sürece ekiplerin gece gündüz sahada olacağı vurgulandı. Kış şartlarıyla mücadeleye yönelik taleplerin iletilmesi için vatandaşların ALO 153 Çağrı Merkezi'ni arayabileceği bildirildi.

