Kahramanmaraş’ta Karla Mücadele Aralıksız: Ekipler Sahada

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, yoğun kar yağışı nedeniyle şehir merkezi, ilçe ve kırsal mahallelerde yol açma ve tuzlama çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Yayın Tarihi: 26.01.2026 10:44
Güncelleme Tarihi: 26.01.2026 10:44
Kahramanmaraş’ta Karla Mücadele Aralıksız: Ekipler Sahada

Kahramanmaraş’ta karla mücadele aralıksız devam ediyor

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, şehir genelinde etkili olan yoğun kar yağışının günlük yaşamı aksatmaması ve ulaşımda aksamaların yaşanmaması için kar temizleme ve tuzlama çalışmalarını kesintisiz sürdürüyor. Ekipler, şehir merkezi, ilçeler ve kırsal mahallelerde eş zamanlı müdahaleler gerçekleştiriyor.

Koordinasyon ve saha çalışmaları

Çalışmalar, Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ile Kuzey İlçeler Dairesi Başkanlığı koordinasyonunda yürütülüyor. Ekipler, ilçe ilçe ve güzergâh güzergâh sahada görev alarak ana arterler, bağlantı yolları ve kritik güzergâhlarda kar küreme ve tuzlama işlemlerini titizlikle yapıyor.

Vatandaşlara çağrı

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, olumsuz hava şartları devam ettiği sürece ekiplerin gece gündüz sahada olacağı vurgulandı. Kış şartlarıyla mücadeleye yönelik taleplerin iletilmesi için vatandaşların ALO 153 Çağrı Merkezi'ni arayabileceği bildirildi.

KAHRAMANMARAŞ'TA ETKİLİ OLAN KAR YAĞIŞI SONRASI EKİPLERİN KAR TEMİZLEME ÇALIŞMALARI DEVAM...

KAHRAMANMARAŞ'TA ETKİLİ OLAN KAR YAĞIŞI SONRASI EKİPLERİN KAR TEMİZLEME ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

KAHRAMANMARAŞ'TA ETKİLİ OLAN KAR YAĞIŞI SONRASI EKİPLERİN KAR TEMİZLEME ÇALIŞMALARI DEVAM...

Yazar
EDİTÖR

Burak Çelik

3 yıllık deneyime sahip, yeni nesil bir editör. Akdeniz bölgesi, turizm sektörü ve orman yangınları gibi kriz anlarında saha tecrübesi yüksek. Hızlı içerik girişi ve canlı blog yönetiminde yetenekli.

İLGİLİ HABERLER

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Cengiz Arslan, Umreden Dönen Hemşehrilerini Kolak Mahallesi'nde Karşıladı
2
Marmara'da Pinalar Çoğalıyor: Deniz Çayırları Umut Veriyor
3
Bilecik'te Yabancı Uyruklu Şahıslara Yönelik Denetim
4
Artvin'de Yasa Dışı Avcılığa Geçit Yok: İbrahim Yumaklı'dan Denetim Açıklaması
5
Serdivan'da Trafiğe Nefes: 32. Sokak 6'dan 20 Metreye Genişliyor
6
Kazım Karabekir Paşa Kars'ta Vefatının 78. Yılında Anıldı
7
Bakan Kurum’dan Yalova sosyal konut paylaşımı: Türkiye’yi ev sahibi yapıyoruz

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları