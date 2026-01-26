Niğde Valiliği'nden Kuvvetli Rüzgar ve Fırtına Uyarısı

Niğde Valiliği, Meteoroloji'den alınan uyarıyla 26 Ocak 15.00-27 Ocak 15.00 arasında güney yönlerden kuvvetli rüzgar ve fırtına beklendiğini bildirdi.

Yayın Tarihi: 26.01.2026 14:08
Güncelleme Tarihi: 26.01.2026 14:08
Meteoroloji uyarısı sonrası tedbir çağrısı

Niğde Valiliği, Meteoroloji Genel Müdürlüğü 8. Bölge Müdürlüğü’nden alınan son değerlendirmelere göre il genelinde güney yönlerden kuvvetli rüzgar ve yer yer fırtına beklendiğini duyurdu.

Açıklamada, rüzgar hızının 50-70 km/saat, yüksek kesimlerde ise 80-90 km/saat seviyelerine ulaşmasının öngörüldüğü belirtildi.

Olası etkiler ve uyarı

Valilik, kuvvetli rüzgar ve fırtına nedeniyle çatı uçması, ağaç ve direklerin devrilmesi, ulaşımda aksamalar ile soba ve doğalgaz kaynaklı baca gazı zehirlenmeleri gibi olumsuzlukların yaşanabileceğine dikkat çekti.

Vatandaşların can ve mal güvenliği açısından dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.

Uyarının 26 Ocak Pazartesi günü saat 15.00’ten 27 Ocak Salı günü saat 15.00’e kadar geçerli olduğu bildirildi.

