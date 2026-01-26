Atatürk Üniversitesi THE 2026'da Yükseldi: Yaşam Bilimlerinde Türkiye 1.'si

Atatürk Üniversitesi THE 2026'da yükselişini sürdürdü

Uluslararası yükseköğretim derecelendirme kuruluşu Times Higher Education (THE) 2026 Dünya Üniversiteleri Sıralamaları, Türk yükseköğretiminin küresel görünürlüğünün arttığını bir kez daha gösterdi. Dünyadaki yaklaşık 40 bine yakın üniversitenin değerlendirildiği genel sıralamada, Türkiye'den 109 üniversite yer aldı.

Atatürk Üniversitesi, 2025'te bulunduğu 1000-1200 bandından, THE 2026 sonuçlarında 800-1000 bandına yükselerek dikkat çekti. THE dünya sıralamalarında ilk bin içindeki 15 Türk üniversitesi arasında 9. sırada, devlet üniversiteleri arasında ise 5. sırada konumlandı. Böylece üniversite, genel görünürlük ve alan bazlı performansıyla yükselişini sürdürdü.

Yaşam Bilimlerinde zirve: Türkiye 1.'liği

THE 2026 alan bazlı dünya üniversite sıralamalarında Atatürk Üniversitesi, Yaşam Bilimleri (Life Sciences) alanında Türkiye genelinde 208 üniversite arasında 1. sıraya yükseldi. Dünya sıralamasında ise aynı alanda 501-600 bandında yer aldı ve bu istikrarlı performansını Türkiye birinciliğiyle taçlandırdı.

Alan bazlı performans ve yükselişler

THE 2026 sıralaması; araştırma derinliği, yayın kalitesi, akademik etki ve uluslararası iş birlikleri gibi kriterleri dikkate alıyor. Bu değerlendirme çerçevesinde Atatürk Üniversitesi birçok temel akademik alanda istikrarlı bir konum sergiledi.

Atatürk Üniversitesi, 11 alanın 6'sında Türkiye'deki 208 üniversite arasında ilk 10 içinde yer alma başarısı gösterdi.

Tıp ve Sağlık Bilimleri: Dünya bandı 601-800; Türkiye genelinde 3., devlet üniversiteleri arasında 2. sıradaki yerini korudu.

Fizik Bilimleri: Dünya bandında 601-800 bandından 501-600 bandına yükselme kaydetti; Türkiye'de 3., devlet üniversiteleri arasında 2. sırada yer aldı.

Sosyal Bilimler: Dünya bandını 601-800 olarak korudu; Türkiye'de 8., devlet üniversiteleri arasında 4. sırada konumlandı.

Mühendislik: Dünya bandı 601-800; devlet üniversiteleri arasında 5. sıraya yükselerek ulusal rekabet gücünü artırdı.

Eğitim Bilimleri: Dünya bandı 501-600; Türkiye'de 8., devlet üniversiteleri arasında 8. sırada yer aldı.

Sanat ve Beşerî Bilimler: Dünya bandı 601-800; Türkiye'de 7., devlet üniversiteleri arasında 5. sırada konumlandı.

Bu sonuçlar, Atatürk Üniversitesi'nin özellikle Yaşam Bilimleri alanındaki Türkiye birinciliği başta olmak üzere, çok disiplinli akademik üretim, araştırma kapasitesi ve uluslararası etki açısından güçlü bir kurumsal birikime sahip olduğunu ortaya koyuyor.

Rektör Hacımüftüoğlu'nun değerlendirmesi

Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu, THE 2026 sonuçlarına ilişkin olarak şu değerlendirmeyi yaptı:

"Times Higher Education tarafından açıklanan 2026 Dünya Üniversiteleri Sıralamaları, Türk yükseköğretiminin uluslararası ölçekte geldiği noktayı açıkça göstermektedir. Atatürk Üniversitesi olarak bizler alan bazlı akademik derinliği, araştırma kalitesini ve sürdürülebilir bilimsel üretimi önceleyen bir anlayışla hareket ediyoruz. Yaşam Bilimleri alanında Türkiye’de 208 üniversite arasında 1. sıraya yükselmemiz, bu stratejik yaklaşımın güçlü bir sonucudur. Yaşam bilimlerinden mühendisliğe, tıp ve sağlık bilimlerinden beşeri bilimlere uzanan geniş bir yelpazede elde ettiğimiz bu sonuçlar, doğru bir stratejik yönelim içinde olduğumuzu teyit etmektedir."

Rektör Hacımüftüoğlu ayrıca üniversitenin hedeflerini vurgulayarak şunları söyledi:

"Önümüzdeki dönemde hedefimiz, Atatürk Üniversitesini dünya üniversiteleri arasında ilk 600 bandına kalıcı biçimde taşımak ve uluslararası rekabette daha üst liglerde yer alan bir araştırma üniversitesi kimliğini güçlendirmektir. Ancak bu hedefin ötesinde, asıl amacımız; topluma, bilime ve insanlığa katkı sunan, akademik etkisi yüksek ve sürdürülebilir başarı üreten bir üniversite olmaktır. Bu vesileyle, emeği geçen tüm akademisyenlerimize, araştırmacılarımıza ve öğrencilerimize teşekkür ediyorum"

Küresel rekabette güçlenen bir üniversite

THE 2026 verileri, Atatürk Üniversitesi'nin Türkiye'deki güçlü konumunu uluslararası arenaya taşıyan, araştırma odaklı ve uzun vadeli hedeflerle ilerleyen bir kurum olduğunu teyit ediyor. Üniversite, sahip olduğu akademik altyapı, nitelikli insan kaynağı ve disiplinler arası üretim gücüyle dünya üniversiteleriyle etkin biçimde rekabet etmeye devam ediyor.

