Kahramanmaraş’ta Karla Mücadele: Büyükşehir Ekipleri Arter ve Kaldırımlarda Yoğun Çalışma

Kahramanmaraş’ta kar temizleme çalışmaları sürüyor

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, olumsuz hava şartlarının ulaşım ve günlük yaşamı aksatmaması için şehir genelinde kar küreme, tuzlama ve solisyon çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Arterler ve yollar güvenli tutuluyor

Ekipler, kar yağışının başladığı ilk andan itibaren özellikle ana arterlerde kar küreme ve tuzlama çalışmalarını durdurmadan yürütüyor. Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı koordinasyonunda cadde, bulvar ve sokaklardaki biriken karlar temizlenerek yolların güvenli şekilde ulaşıma açık kalması sağlanıyor.

Buzlanma riskine karşı önlemler artırıldı

Kar yağışının durmasının ardından hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte oluşabilecek buzlanma riskine karşı önlemler üst seviyeye çıkarıldı. Ekipler, özellikle gece saatlerinde ve sabah erken saatlerde oluşabilecek buzlanmalara karşı tuzlama ve solisyon uygulamalarını yoğunlaştırıyor; hedef sürücüler için güvenli sürüş şartları oluşturmak.

Yaya güvenliği için de kapsamlı müdahale

Çevre Koruma ve Sıfır Atık Dairesi Başkanlığı ekipleri, kaldırımlar ve yürüyüş yollarında biriken karları titizlikle temizliyor. Buzlanma oluşabilecek alanlarda gerekli müdahaleler gerçekleştirilerek vatandaşların günlük yaşamını güvenle sürdürebilmesi hedefleniyor.

