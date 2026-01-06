Kahramanmaraş'ta Traktörle Kar Drifti ve Yol Açma Sevinci

Suçatı mevkiinde cep telefonu kamerasına yansıyan anlar

Kahramanmaraş'ta etkili olan kar yağışı, bazı bölgelerde farklı görüntülere sahne oldu. Onikişubat ilçesi sınırlarındaki Suçatı mevkii'nde vatandaşlar, traktörlerle hem yolları temizledi hem de karın keyfini çıkardı.

Görüntülere yansıyan anlarda sürücüler, boş arazilere çıkarak traktörlerle drift yaptı. Cep telefonu kamerasıyla kaydedilen görüntülerde, aynı araçların karla kapanan yollarda temizlik çalışması yürüttüğü görüldü.

Bölgedeki bazı yolların tekrar kapanması üzerine belediye ekipleri Suçatı mevkiine gelerek temizlik çalışmalarını sürdürdü.

Bölge sakini Murat Gürocak, "6 Şubat depremlerinden bu yana kar yağışı olmuyordu, biz de kar yağışına çok sevindiğimiz için kendi tarlamızda drift atarak sevindik. Çok mutluyuz kar yağdığı için" dedi.

