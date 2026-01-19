Kahramanmaraş'ta Yaralı Şahin Kurtarıldı: Doğa Gözlemcileri Müdahalesi

Kahramanmaraş'ta düzenli doğa gözlemleri sırasında dere kenarında yaralı bulunan şahin, Doğa Koruma ekipleri tarafından alınarak tedaviye sevk edildi.

Yayın Tarihi: 19.01.2026 11:48
Güncelleme Tarihi: 19.01.2026 11:48
Kahramanmaraş'ta düzenli doğa gözlemleri sırasında yaralı halde bulunan şahin, yapılan arazi taramaları sonucu kurtarıldı.

Maraş Ovası'nda uzun süredir takip edilen kuş popülasyonuna yönelik yapılan haftalık gözlemler sırasında, çift halinde yaşayan şahinlerden erkeğinin ortadan kaybolduğu fark edildi. Bunun üzerine yapılan arazi taramalarında, kayıp şahin dere kenarında yaralı halde bulundu.

Yaralı şahin, güvenli şekilde kontrol altına alınarak Doğa Koruma ekiplerine bildirildi. Olay yerine gelen ekipler, şahini teslim alarak tedavi ve rehabilitasyon süreci için ilgili birime götürdü.

Çalışmaya katılan Kahramanmaraş Fotoğrafçılar Derneği üyeleri, doğa gözlemlerinin yalnızca fotoğraf çekmekle sınırlı olmadığını belirterek, yaban hayatının korunmasının herkesin ortak sorumluluğu olduğuna dikkat çekti.

