Kahramanmaraş’ta Yerinde Dönüşüm Tamamlandı: Bahçelievler Deprem Konutları

6 Şubat depremleri sonrası Bahçelievler Mahallesi'nde inşa edilen deprem konutlarının yapımı tamamlandı; altyapı ve çevre düzenlemeleri sürüyor.

Yayın Tarihi: 09.01.2026 10:07
Güncelleme Tarihi: 09.01.2026 10:07
6 Şubat depremleri sonrası Merkez Dulkadiroğlu ilçesi Bahçelievler Mahallesi'nde başlatılan yerinde dönüşüm çalışmaları kapsamında inşa edilen deprem konutlarının yapımı tamamlandı.

Yerinde dönüşüm modeliyle güvenli yaşam hedefi

Mevcut yapı stokunun yenilenmesi ve güçlendirilmesi esasına göre yürütülen yerinde dönüşüm modelinde, hak sahiplerinin kendi parsellerinde yeniden konut sahibi olmaları amaçlanıyor. İnşa edilen yeni yapılar, deprem yönetmeliğine uygun şekilde projelendirildi ve uygulandı.

Konutların tamamlanmasıyla birlikte mahallede yaşamın yeniden başlayacağı belirtilirken, bölgedeki altyapı ve çevre düzenleme çalışmaları da eş zamanlı olarak sürdürülüyor.

Vatandaşların değerlendirmeleri

Mahallede yaşayanlar yapılan çalışmalardan memnun olduklarını ifade etti. Vatandaş Batuhan Doğru, "Eskiden burada çok katlı binalar vardı ve hoş durmuyordu. Şimdiki binalar daha düzenli, yapanların eline sağlık" dedi.

Yücel İçyılmaz ise, "Evlerimiz çok güzel yapıldı, işçilerimizin ellerine sağlık. Allah’ım bizi belalardan korusun. Bir daha felaketler yaşanmasın" şeklinde konuştu.

Bir diğer vatandaş Mehmet Kırık da, "Depremden bu yana birçok yer yeniden yapılıyor ve yükseliyor. İllaki eskisi kadar iyi olmaz ama eski neşeli zamanlara geri döneceğimizi düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

