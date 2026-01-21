Kahramanmaraş'ta Zübeyde Hanım Bulvarı'na sıcak asfalt atağı

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, altyapı sonrası Zübeyde Hanım Bulvarı'nda zemin hazırlıklarını tamamlayıp sıcak asfalt serimine başladı.

Yayın Tarihi: 21.01.2026 10:19
Güncelleme Tarihi: 21.01.2026 10:19
Kahramanmaraş'ta Zübeyde Hanım Bulvarı'na sıcak asfalt atağı

Kahramanmaraş'ta Zübeyde Hanım Bulvarı'na sıcak asfalt atağı

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, altyapı ve inşa çalışmalarının tamamlandığı Zübeyde Hanım Bulvarında zemin hazırlıklarının ardından sıcak asfalt serimine başladı. Proje, şehir içi ulaşımı daha güvenli ve konforlu hale getirmeyi hedefliyor.

Çalışmaların kapsamı

Altyapı, yağmursuyu ve diğer teknik imalatların tamamlanmasıyla yol üstyapısında sona gelinirken, ekipler zemin hazırlıklarının ardından asfalt serim çalışmalarını başlattı. Çalışmalar Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı koordinasyonunda yürütülüyor.

Başkan Görgel sahada

Başkan Fırat Görgel, Zübeyde Hanım Bulvarı’ndaki asfalt serim sürecini sahada takip etti ve Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi Başkanı Mehmet Emin İnceer’den yürütülen çalışmaların son durumu hakkında bilgi aldı. Görgel, yapılan çalışmaların kısa sürede tamamlanarak bulvarın yeniden trafiğe açılacağını belirtti.

"Şehir merkezimizde, Dulkadiroğlu ilçemizde Zübeyde Hanım Bulvarı’nda yol yapım çalışmamızı başlattık. Vatandaşlarımızın uzun yıllar güvenle kullanabileceği bir yol inşa edeceğiz. Altyapısı tamamlanan caddelerimizde asfalt sezonuyla birlikte bir bir çalışmaya başlıyoruz. Bölgedeki çalışmalar sezonda inşa edeceğimiz yeni yollar için bir örnek niteliğinde. İnşallah ulaşım konforunu asfalt sezonuyla birlikte altyapı çalışmaları öncesinden çok daha iyi bir seviyeye getireceğiz"

Asfalt seriminin tamamlanmasıyla birlikte Zübeyde Hanım Bulvarı, hem altyapı hem de üstyapı açısından tamamen yenilenmiş olarak vatandaşların hizmetine sunulacak.

KAHRAMANMARAŞ'TA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, ALTYAPI VE İNŞA FAALİYETLERİNİN TAMAMLANDIĞI ZÜBEYDE HANIM...

KAHRAMANMARAŞ'TA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, ALTYAPI VE İNŞA FAALİYETLERİNİN TAMAMLANDIĞI ZÜBEYDE HANIM BULVARI’NDA ZEMİN HAZIRLIKLARININ ARDINDAN SICAK ASFALT SERİMİNE BAŞLADI

KAHRAMANMARAŞ'TA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, ALTYAPI VE İNŞA FAALİYETLERİNİN TAMAMLANDIĞI ZÜBEYDE HANIM...

Yazar
EDİTÖR

Mert Yılmazer

7 yıllık deneyime sahip. Özellikle İstanbul'daki adliye ve polis haberleri konusunda uzmanlaşmış, sıcak haber takibinde hızlı reaksiyon gösteren orta kıdemli editör. Şehir haberciliği ve belediye gündemlerine hakimdir.

İLGİLİ HABERLER

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Kahramanmaraş Büyükşehir'den 2025'te Çiftçiye 100 Milyon TL Destek
2
Mersinli Yörük Kızı Ayşe Erden Köye Dönüp 5 Yıldır Hayvancılıkla Kültürünü Yaşatıyor
3
Kop Dağı Geçidi'nde Ulaşım Yeniden Sağlandı
4
Bingöl'de Kar Temizliği Hızlandı: Ekipler Ana Arterlerde Seferber
5
Ardahan'da Tipi 35 Köy Yolunu Ulaşıma Kapattı
6
Hakkari kar yağışı: 51 yerleşim yerinin yolu kapandı
7
Efeler'de Kimyasalsız Kışlık Sebze İncelemesi

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları