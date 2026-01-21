Kahramanmaraş'ta Zübeyde Hanım Bulvarı'na sıcak asfalt atağı

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, altyapı ve inşa çalışmalarının tamamlandığı Zübeyde Hanım Bulvarında zemin hazırlıklarının ardından sıcak asfalt serimine başladı. Proje, şehir içi ulaşımı daha güvenli ve konforlu hale getirmeyi hedefliyor.

Çalışmaların kapsamı

Altyapı, yağmursuyu ve diğer teknik imalatların tamamlanmasıyla yol üstyapısında sona gelinirken, ekipler zemin hazırlıklarının ardından asfalt serim çalışmalarını başlattı. Çalışmalar Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı koordinasyonunda yürütülüyor.

Başkan Görgel sahada

Başkan Fırat Görgel, Zübeyde Hanım Bulvarı’ndaki asfalt serim sürecini sahada takip etti ve Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi Başkanı Mehmet Emin İnceer’den yürütülen çalışmaların son durumu hakkında bilgi aldı. Görgel, yapılan çalışmaların kısa sürede tamamlanarak bulvarın yeniden trafiğe açılacağını belirtti.

"Şehir merkezimizde, Dulkadiroğlu ilçemizde Zübeyde Hanım Bulvarı’nda yol yapım çalışmamızı başlattık. Vatandaşlarımızın uzun yıllar güvenle kullanabileceği bir yol inşa edeceğiz. Altyapısı tamamlanan caddelerimizde asfalt sezonuyla birlikte bir bir çalışmaya başlıyoruz. Bölgedeki çalışmalar sezonda inşa edeceğimiz yeni yollar için bir örnek niteliğinde. İnşallah ulaşım konforunu asfalt sezonuyla birlikte altyapı çalışmaları öncesinden çok daha iyi bir seviyeye getireceğiz"

Asfalt seriminin tamamlanmasıyla birlikte Zübeyde Hanım Bulvarı, hem altyapı hem de üstyapı açısından tamamen yenilenmiş olarak vatandaşların hizmetine sunulacak.

