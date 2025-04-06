Kahta Kalesi'nde Hafta Sonu Ziyaretçi Yoğunluğu Yaşanıyor

Kahta Kalesi'nde Ziyaretçi Akını

6 Şubat 2023'te Kahramanmaraş merkezli depremlerden büyük hasar gören Kahta Kalesi, restorasyon çalışmalarının ardından tekrar ziyarete açıldı. Hafta sonları yoğun bir ziyaretçi trafiğine ev sahipliği yapan kale, tarih tutkunlarının ilgisini çekiyor.

Restorasyon ve Açılış Süreci

Kommagene Krallığı, Roma, Bizans ve Memlük dönemlerine ait kalıntılarla dikkat çeken Kahta Kalesi, 2005'ten beri güvenlik nedeniyle alınan kararlarla ziyarete kapatılmıştı. Ancak, üç etapta gerçekleştiren restorasyon çalışmaları sayesinde, Ağustos 2022'de yeniden misafirlerini ağırlamaya başlamıştı. Depremler sonrası yeniden ziyarete kapatılan kale, 2024 Mayıs’ında tamamlanan onarımlarla tekrar açıldı.

Yoğun İlgi ve Ziyaretçi Sayısı

Havaların ısınmasıyla birlikte kaleyi günlük ortalama 500 kişi ziyaret ediyor. Adıyaman Müze Müdürü Mehmet Alkan, resmi tatil döneminde vatandaşların tarihi alanlara yöneldiğini belirterek, “Depremden zarar gören kalemiz yapılan restorasyon çalışmaları sonucunda yaklaşık 6 ay önce tekrar ziyaretçilere açıldı.” dedi.

Ziyaretçilerin Yorumları

Ziyaretçilerden Mahmut Turan, kaleyi çok beğendiğini ifade ederek, “Burası gerçekten inanılmaz bir kale. Beklentimizin üzerinde bulduk. Tarihi açıdan çok önemli bir yer.” şeklinde konuştu.