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Kamu Bankalarından Acil Uyarı: Hesap Eylemi İçin Son Tarih 2025

Kamu bankaları, uzun süre işlem görmeyen hesaplar için acil uyarıda bulundu. Hesap sahiplerinin işlemlerini 2025 yılına kadar tamamlaması gerekiyor.

Yayın Tarihi: 23.01.2025 22:57
Güncelleme Tarihi: 23.01.2025 22:57
Kamu Bankalarından Acil Uyarı: Hesap Eylemi İçin Son Tarih 2025

Kamu Bankalarından Acil Uyarı!

Ülkemizde banka hesabı olan milyonlarca vatandaşı yakından ilgilendiren önemli bir gelişme yaşandı. Ziraat Bankası, Halkbank ve VakıfBank, müşterilerine acil bir uyarıda bulunarak, hesapların kontrol edilmesi gerektiğini duyurdu.

Zaman Aşımına Uğrayacak Hesaplar

Yapılan açıklamaya göre, hesaplarda uzun süredir işlem yapılmaması durumunda paralar zaman aşımına uğrayacak. 5411 sayılı Bankacılık Kanunu'na göre, bankalarda 10 yıl boyunca işlem yapılmayan mevduat, emanet veya alacak hesapları TMSF'ye devredilecek. Bu nedenle, hesap sahiplerinin derhal banka hesaplarını kontrol etmesi büyük önem taşıyor.

Kamu Bankalarından Acil Uyarı: Hesap Eylemi İçin Son Tarih 2025

2025 Yılı Son Tarih

Bankaların, zaman aşımına uğrayacak hesapların listelerini resmi internet sitelerinde yayınlamaya başladığı bildirildi. Hesap sahiplerinin, listelerde isimlerini kontrol etmeleri ve en geç 15 Haziran 2025 tarihine kadar hesaplarını aktif hale getirmeleri gerekiyor. Aksi takdirde, hesaplar TMSF'ye devredilecek ve geri alım süreci zorlu bir hal alacak.

Tebligatlar Gönderilmeye Başlandı

Bankalar, genellikle 50 TL üzerindeki bakiyeler için hesap sahiplerine tebligat göndermeye başladı. Ancak, bu miktarın altında kalan hesaplar için herhangi bir tebligat zorunluluğu bulunmamaktadır. Bu da küçük bakiye sahibi vatandaşlar için ciddi bir risk oluşturuyor.

Askıdaki Hesaplar Listesi

Bankalar, bu hesaplarla ilgili bilgileri "Zaman Aşımı Hesapları" veya "Askıdaki Hesaplar" başlıkları altında paylaştı. İlgili bankaların web sitelerinden isim soyisim araştırması yaparak, içeride bulunan parayı çekmek için ilk adımı atabilirsiniz.

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