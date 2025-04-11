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Kapadokya'da Paskalya Bayramı Yoğunluğu Bekleniyor

Kapadokya, Paskalya Bayramı dolayısıyla yerli ve yabancı turistlerin akınına uğrayacak. Hazırlıklar tamamlandı ve yoğunluk bekleniyor.

Yayın Tarihi: 11.04.2025 12:36
Güncelleme Tarihi: 11.04.2025 12:36
Kapadokya'da Paskalya Bayramı Yoğunluğu Bekleniyor

Kapadokya'da Paskalya Bayramı Hazırlıkları Tamamlandı

Kapadokya Turistik Otelciler ve İşletmeciler Derneği (KAPTİD) Başkanı Teyfik Ölmez, Hıristiyanlar için önemli bir bayram olan Paskalya Bayramı dolayısıyla Kapadokya'da önemli bir yoğunluk yaşanacağına dikkat çekti.

Ramazan Bayramı ve okulların ara tatili ile bahara dinamik bir turizm hareketliliğiyle giriş yapan bölgede, Paskalya tatili için tüm hazırlıklar tamamlandı.

Yoğun Turist Beklentisi

Nisan ayının ortasında başlayacak olan yeni sezon ile birlikte yerli ve yabancı turistlerin ilgisinin artması bekleniyor. Bu yıl, daha fazla turistin ağırlanması hedefleniyor.

KAPTİD Başkanı Ölmez, hafta sonundan itibaren özellikle yabancı turistlerin Kapadokya'ya akın etmeye başlayacağını ifade etti. Ölmez, bu konuda şunları söyledi:

"Şimdiden hissedilir bir kalabalık başladı. Mayıs ayı verileri de iyi gözüküyor. 2019 yılı turizm açısından altın yıldı, 2025'te daha iyi bir yıl olacağını düşünüyoruz."

Kapadokya, Türkiye’de sahil dışında kültür turizmi yapan herkesin uğrak yeri olma özelliğini taşıyor. İstanbul veya Ege'deki tarihi ören yerlerini ziyaret eden turistler, Kapadokya'yı mutlaka görmek istiyor. Özellikle Asya'dan gelen konuklar, Kapadokya'yı ziyaret etmeden ülkelerine dönmüyor.

Turizm Sektörü Olumlu Etkilenecek

Ölmez, bölgede gerçekleştirilecek sıcak hava balonu, at ve arazi araçlarıyla düzenlenen turların yanı sıra restoran, hediyelik eşya ve halı mağazaları gibi sektörlerin de yaşanacak turizm hareketliliğinden olumlu yönde etkileneceğini vurguladı.

Ramazan Bayramı ve okulların ara tatili dolayısıyla bahara turizm hareketliliğiyle girilen...

Ramazan Bayramı ve okulların ara tatili dolayısıyla bahara turizm hareketliliğiyle girilen Kapadokya'daki tesislerde Paskalya tatili için hazırlıklar tamamlandı. Nisan ayı ortasında yeni sezonun başlamasıyla yerli ve yabancı turistlerin ilgisinin artması beklenen bölgede, bu sene geçen yıllara kıyasla daha çok turistin ağırlanması hedefleniyor.

Ramazan Bayramı ve okulların ara tatili dolayısıyla bahara turizm hareketliliğiyle girilen...

Ramazan Bayramı ve okulların ara tatili dolayısıyla bahara turizm hareketliliğiyle girilen Kapadokya'daki tesislerde Paskalya tatili için hazırlıklar tamamlandı. Nisan ayı ortasında yeni sezonun başlamasıyla yerli ve yabancı turistlerin ilgisinin artması beklenen bölgede, bu sene geçen yıllara kıyasla daha çok turistin ağırlanması hedefleniyor.

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