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Kapadokya'yı 10 Ayda 3,8 Milyon Ziyaretçi Ağırladı

Kapadokya'nın müze ve ören yerleri, 2023'ün ilk 10 ayında 3 milyon 846 bin 703 ziyaretçiyi ağırladı.

Yayın Tarihi: 12.11.2024 09:37
Güncelleme Tarihi: 12.11.2024 09:43
Kapadokya'yı 10 Ayda 3,8 Milyon Ziyaretçi Ağırladı

Kapadokya'daki Ziyaretçi Sayısı Rekor Kırıyor

Kapadokya bölgesindeki müze ve ören yerleri, 2023 yılının ilk 10 ayında 3 milyon 846 bin 703 ziyaretçiyi ağırladı. Nevşehir Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, bu sayı ile birlikte yıl sonunda toplam 4 milyon 827 bin 36 ziyaretçiye ulaşılması bekleniyor.

En Çok Ziyaret Eden Yerler

Göreme Açık Hava Müzesi, Zelve Ören Yeri ve Kaymaklı Yer Altı Şehri, en çok ilgi gören tarihi mekanlar arasında yer aldı. Geçen yılın aynı döneminde ise 4 milyon 256 bin 129 turist bölgeyi ziyaret etmişti.

Vali Ali Fidan'dan Davet

Gazetecilere açıklamalarda bulunan Nevşehir Valisi Ali Fidan, yerli ve yabancı ziyaretçileri yıl başı tatilinde balon turlarına katılmaya, peri bacaları ve yer altı şehirlerini keşfetmeye davet etti. Fidan, "Bu veriler, turizmde geçen yıl yakalanan olumlu ivmenin devam ettiğini gösteriyor. Kapadokya, Türkiye'de en çok ziyaret edilen müzeler ve ören yerlerine sahiptir," dedi.

Turizm Hareketliliği 12 Aya Yayılıyor

Vali Fidan, Kapadokya'nın 12 aya yayılan bir turizm hareketliliğine sahip olduğunu belirtti. "Belli aylarda rakamlar geri çekilse de, yeni otel ve tesislerin açılmasıyla kongre ve toplantı turizmini artırmak için çalışmalar yürütüyoruz," diyerek bölgenin turizm potansiyelini vurguladı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Kapadokya bölgesindeki müze ve ören yerleri, bu yılın ilk 10 ayında 3 milyon 846 bin 703 ziyaretçi...

Kapadokya bölgesindeki müze ve ören yerleri, bu yılın ilk 10 ayında 3 milyon 846 bin 703 ziyaretçi ağırladı. Nevşehir Valisi Ali Fidan, gazetecilere açıklamalarda bulundu.

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