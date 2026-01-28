Kapaklı’ya "Şefik Şahin Taziye Evi" hizmete açıldı

Açılış töreni ve katılımcılar

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi tarafından, Mevlana Mahallesi Muhtarı Tarık Şahin’in destekleriyle Kapaklı ilçesine kazandırılan Şefik Şahin Taziye Evi, Eski Mezarlık Alanı'nda düzenlenen törenle hizmete girdi. Açılış Kur’an-ı Kerim tilaveti ve dualarla başladı; saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile tören devam etti.

Törene; Tekirdağ Milletvekili Cem Avşar, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Candan Yüceer, Kapaklı Belediye Başkanı Mustafa Çetin, muhtar Tarık Şahin, siyasi parti temsilcileri, meclis üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Destek ve teşekkürler

Mevlana Mahallesi Muhtarı Tarık Şahin, projenin hayata geçmesindeki maddi ve manevi katkılar için özellikle Başkan Yüceer başta olmak üzere emeği geçenlere teşekkür etti. Mezarlıklar Dairesi Başkanı Yalçın Yıldız ise taziye evinin teknik özellikleri hakkında bilgilendirme yaparak tesisin Kapaklı halkına hayırlı olması temennisinde bulundu.

Kapaklı Belediye Başkanı Mustafa Çetin ise projenin ilçenin önemli bir ihtiyacını karşıladığını vurgulayarak, "Bu anlamlı projenin hayata geçmesinde büyük emeği olan Muhtarımız Tarık Şahin’e ve Candan Başkan’ımıza ilçemiz adına teşekkür ediyorum" dedi.

Başkan Yüceer: "Birlikte olunca hizmet hem daha hızlı hem de daha bereketli"

Dr. Candan Yüceer, Kapaklı ve Tekirdağ için önemli bir ihtiyaca cevap vermekten memnuniyet duyduklarını belirterek şunları söyledi: "Bizler için anlamı çok derin, çok kıymetli bir eseri Kapaklı’mıza kazandırmanın gururunu yaşıyoruz. Şunu çok net söylemek isterim: Devlet, millet, yerel yöneticiler ve hayırseverler bir araya gelince hizmet hem daha hızlı hem de daha bereketli oluyor".

Yüceer, ilçe belediyeleriyle kurulan güçlü işbirliğine de dikkat çekerek, "Bu noktada Kapaklı Belediye Başkanımıza, meclis üyelerimize ve muhtarlarımıza gönülden teşekkür ediyorum. Büyükşehir olarak, projeleri hazırlıyoruz ama bu projelerin hızla hayata geçmesi ilçe belediyelerimizle kurulan güçlü işbirliğiyle mümkün oluyor. Kapaklı’da bunu fazlasıyla yaşıyoruz" ifadelerini kullandı.

Kapaklı’nın farklı illerden gelen insanların kardeşçe yaşadığı bir kent olduğuna vurgu yapan Yüceer, "Kapaklı sadece sevinçte değil, acıda da kenetlenen bir kent. Taziye kültürü bizim inancımızın ve kadim dayanışma anlayışımızın bir parçası. Ancak şehirler büyüdükçe bu ihtiyaçları karşılayacak mekânlara olan ihtiyaç da artıyor. İşte tam bu noktada Mevlana Mahalle Muhtarımız Tarık Şahin’in iyi niyetiyle yollarımız kesişti. Babasının hatırasını yaşatmak isteyen muhtarımız, bu kıymetli eseri çok kısa sürede tamamladı. Biz de Büyükşehir olarak, çevre düzenlemesi, tefrişatı ve otopark alanlarıyla sürece katkı sunduk. Bu vesileyle Şahin ailesine yürekten teşekkür ediyorum. Allah hayırlarını çoğaltsın" dedi.

Yüceer, taziye evinin çok amaçlı kullanılacağını belirterek, "Şefik Şahin Taziye Evi, sadece acıların paylaşıldığı bir mekân değil, Ramazan’da mukabelelerin okunacağı, iftarların yapılacağı, dayanışmanın ve kardeşliğin güçleneceği bir merkez olacak. İnşallah burası hepimizin yuvası haline gelecek" sözlerini paylaştı.

Vatandaşın yükünü hafifletme hedefi

Başkan Yüceer, halkın ihtiyaçlarına yönelik hizmetleri önceliklendirdiklerini belirterek, "Hangi mahallemizin neye ihtiyacı varsa kulağımızı, gönlümüzü oraya verdik. Kimi zaman taziye evi, kimi zaman kreş, itfaiye istasyonu, otopark, meydan… Dün de 20 yeni otobüsü halkımızın hizmetine sunduk. Bugüne kadar yaklaşık 450 araç ve ekipmanı şehrimize kazandırdık. Buradaki temel amacımız; vatandaşımızın yükünü hafifletmek, acısını paylaşmak. Rabbim bu mekâna gelen herkese sabır ve metanet versin. Bu eser hayırla anılsın. Emeği geçen ilçe belediyemize, Şahin ailesine, meclis üyelerimize, bürokratlarımıza ve Mezarlıklar Dairemizin emektarlarına yürekten teşekkür ediyorum" dedi.

Konuşmaların ardından protokol üyeleri tarafından açılış kurdelesi kesilerek Şefik Şahin Taziye Evi resmen hizmete alındı.

KAPAKLI’DA DAYANIŞMANIN ADRESİ ŞEFİK ŞAHİN TAZİYE EVİ AÇILDI