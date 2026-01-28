Muratlı'da örnek davranış: Parkta bulunan çanta zabıtaya teslim edildi

Muratlı'da Temizlik Şefi Erdal Durak, Bülent Ecevit Parkı'nda bulduğu çantayı zabıtaya teslim ederek sahibine ulaştırılmasını sağladı.

Yayın Tarihi: 28.01.2026 19:55
Güncelleme Tarihi: 28.01.2026 19:55
Temizlik görevlisinden vatandaşlık örneği

Tekirdağ’ın Muratlı ilçesinde, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı’na bağlı Kent Estetiği Müdürlüğü ekiplerinde görev yapan Temizlik Şefi Erdal Durak, Bülent Ecevit Parkı’nda yaptığı temizlik çalışmaları sırasında bank üzerinde unutulmuş bir çanta fark etti.

Çantayı kontrol eden Durak, içinde kimlik bulunmadığını ancak bir miktar para olduğunu görünce vakit kaybetmeden durumu yetkililere bildirdi.

Erdal Durak bulduğu çantayı Muratlı Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerine teslim etti. Zabıta ekipleri tarafından teslim tutanağı düzenlenerek çanta muhafaza altına alındı.

Erdal Durak konuyla ilgili olarak şunları söyledi: "Görev ve sorumluluk alanlarımızdan Bülent Ecevit Parkı’nda bank üzerinde bir çanta gördük. İçerisinde para olduğunu da fark edince hiç düşünmeden zabıtaya teslim ettim. Bu bizim vatandaşlık görevimizdi. Paranın miktarının bir önemi yok; az da olsa çok da olsa önemli olan doğru olanı yapmaktır"

Elde edilen bilgiye göre, Erdal Durak’ın bulduğu çanta kısa sürede sahibine ulaştırıldı.

