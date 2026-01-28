Datça'da 3 Bin Fidan Üreticilerle Buluştu: Muğla Büyükşehir'ten Destek

Muğla Büyükşehir Belediyesi, "Her Kapıda Bir Fidan Projesi" kapsamında Datça'da 32 üreticiye 3 bin fidan (775 ceviz, 2.225 zeytin) dağıttı.

Yayın Tarihi: 28.01.2026 19:09
Güncelleme Tarihi: 28.01.2026 19:09
Muğla’nın Datça ilçesinde tarımsal destek çalışmaları kapsamında Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından sağlanan fidanlar üreticilere dağıtıldı. Geçtiğimiz günlerde İskele Mahallesi Muhtarı Meriç Bora tarafından vatandaşlara 2 bin adet harnup (keçiboynuzu) fidanı dağıtılmasının ardından, süreç Büyükşehir ile genişletildi.

Proje ve dağıtım detayları

Muğla Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülen "Her Kapıda Bir Fidan Projesi" kapsamında Datça'da üreticilere yönelik kapsamlı bir destek sağlandı. Proje çerçevesinde 32 üreticiye toplam 3 bin fidan teslim edildi.

Dağıtılan fidanlar içinde 775 adet ceviz ve 2 bin 225 adet zeytin bulunuyor. Teslimatlar, bölgedeki üretim kültürünü güçlendirmek amacıyla planlandı.

Amaç ve beklenti

Projenin temel hedefleri arasında kırsal alanlarda üretim kültürünü güçlendirmek, uzun vadeli ve katma değeri yüksek tarımsal ürünlerin yaygınlaştırılması, iklim değişikliğine dayanıklı ve bölge florasına uygun türlerle yeşil dokuyu artırmak ve üreticilere ek gelir kaynağı sağlamak yer alıyor.

Yerelden başlayan bu desteklerin, Muğla Büyükşehir Belediyesi’nin katkılarıyla Datça’da tarımsal üretimi güçlendirmesi ve uzun vadede kırsal kalkınmaya katkı sunması bekleniyor.

Yazar
EDİTÖR

Burak Çelik

3 yıllık deneyime sahip, yeni nesil bir editör. Akdeniz bölgesi, turizm sektörü ve orman yangınları gibi kriz anlarında saha tecrübesi yüksek. Hızlı içerik girişi ve canlı blog yönetiminde yetenekli.

