Datça'da 3 Bin Fidan Üreticilerle Buluştu: Muğla Büyükşehir'ten Destek

Datça'da 3 Bin Fidan Üreticilerle Buluştu

Muğla’nın Datça ilçesinde tarımsal destek çalışmaları kapsamında Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından sağlanan fidanlar üreticilere dağıtıldı. Geçtiğimiz günlerde İskele Mahallesi Muhtarı Meriç Bora tarafından vatandaşlara 2 bin adet harnup (keçiboynuzu) fidanı dağıtılmasının ardından, süreç Büyükşehir ile genişletildi.

Proje ve dağıtım detayları

Muğla Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülen "Her Kapıda Bir Fidan Projesi" kapsamında Datça'da üreticilere yönelik kapsamlı bir destek sağlandı. Proje çerçevesinde 32 üreticiye toplam 3 bin fidan teslim edildi.

Dağıtılan fidanlar içinde 775 adet ceviz ve 2 bin 225 adet zeytin bulunuyor. Teslimatlar, bölgedeki üretim kültürünü güçlendirmek amacıyla planlandı.

Amaç ve beklenti

Projenin temel hedefleri arasında kırsal alanlarda üretim kültürünü güçlendirmek, uzun vadeli ve katma değeri yüksek tarımsal ürünlerin yaygınlaştırılması, iklim değişikliğine dayanıklı ve bölge florasına uygun türlerle yeşil dokuyu artırmak ve üreticilere ek gelir kaynağı sağlamak yer alıyor.

Yerelden başlayan bu desteklerin, Muğla Büyükşehir Belediyesi’nin katkılarıyla Datça’da tarımsal üretimi güçlendirmesi ve uzun vadede kırsal kalkınmaya katkı sunması bekleniyor.

