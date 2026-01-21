Kaputa Vurun Uyarısı: Kışın Araç Kaputundaki Hayvanlara Dikkat

Kış aylarında araç kaputuna sığınan hayvanlar için 'Kaputa vurun' uyarısı: motor çalıştırılmadan önce kaput kontrolü küçük hayvanların hayatını kurtarıyor.

Yayın Tarihi: 21.01.2026 11:42
Güncelleme Tarihi: 21.01.2026 11:42
Hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte kış aylarında araç motorlarına ve kaput altına sığınan hayvanların zarar görmemesi için vatandaşlara "Kaputa vurun" çağrısı yapıldı.

Neden kaputa vurmak önemli?

Yetkililer, araçları çalıştırmadan önce motor bölgesinin kontrol edilmesi gerektiğini belirtiyor. Kaputun hafifçe vurulması veya ses çıkarılması, içeride saklanan küçük hayvanların uyarılmasını sağlayarak olası kazaların önüne geçebiliyor. Bu basit önlem özellikle kediler başta olmak üzere küçük hayvanların hayatını kurtarabiliyor.

Uzmanlardan önemli uyarı

Uzman veteriner hekimler tarafından yapılan bilgilendirmede şu ifadelere yer verildi: "Havanın soğuk olduğu dönemlerde küçük boyutlu hayvanlar, özellikle kediler, araç motorlarının içine girebiliyor. Bu durum bazen çok talihsiz kazalara neden olabiliyor. Motoru çalıştırmadan önce kaputa vurmak, aracı çalıştırdıktan sonra hemen hareket etmeyip bir süre beklemek, hayvanların sesi duyarak uzaklaşmasını sağlar ve olası kazaları önler."

Uzmanlar ayrıca, sokak hayvanlarının soğuk havalarda zorlandığını hatırlatarak vatandaşların mama ve su bırakarak hayvanların yaşamını kolaylaştırabileceğini vurguladı.

Emniyetten sürücülere çağrı

Emniyet ekipleri ise yaptıkları açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Değerli sürücüler, havaların soğuduğu bugünlerde, araçların herhangi bir yerini ısınmak amacıyla kullanmak isteyen sokak hayvanlarımızın zarar görmemeleri için araçlarınızı çalıştırmadan önce lütfen gerekli kontrollerinizi yapınız".

