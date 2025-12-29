DOLAR
42,93 -0,04%
EURO
50,52 0,18%
ALTIN
6.146,83 1,68%
BITCOIN
3.750.299,44 0,3%

Cizre'de Kar Ulaşımı Felç Etti: Havalimanı Seferleri İptal

Cizre'de altı yıl sonra yağan kar, kara ve hava ulaşımını aksattı; yollar zorluk çekti, Şerafettin Elçi Havalimanı'nda Ankara ile İstanbul seferleri iptal edildi.

Yayın Tarihi: 29.12.2025 14:10
Güncelleme Tarihi: 29.12.2025 14:27
Cizre'de Kar Ulaşımı Felç Etti: Havalimanı Seferleri İptal

Cizre'de Kar Ulaşımı Felç Etti: Havalimanı Seferleri İptal

Altı yıl sonra başlayan kar, yolları kilitledi, havalimanı akşama kadar kapalı

Şırnak’ın Cizre ilçesinde uzun yıllar sonra etkili olan kar yağışı, hava ve kara ulaşımını felç etti. Türkiye’nin birçok yerinde etkili olan olumsuz hava şartları Cizre’de de etkisini gösterdi.

Son üç günden bu yana devam eden sağanak yağışın ardından ilçede sabahın erken saatlerinden itibaren kar yağmaya başladı. En son altı yıl önce

Yağan kar nedeniyle Cizre-İdil, Cizre-Nusaybin ve Cizre-Şırnak karayollarında araçlar ilerlemekte zorluk çekiyor. Karayolları ve belediye ekipleri yol açma çalışmalarını sürdürüyor.

Şırnak Şerafettin Elçi Havalimanı'nda Ankara ve İstanbul uçak seferleri iptal oldu. Havalimanı ekipleri pistteki kar temizleme çalışmalarına devam ederken, havalimanının akşama kadar kapalı olacağı öğrenildi.

Kent merkezinde kar yağışının etkisini artırarak devam etmesiyle caddeler ve araçlar beyaza büründü. Cizreliler karın keyfini çıkarıp kar topu savaşı oynadı ve anı ölümsüzleştirmek için fotoğraf çekti.

ŞIRNAK’IN CİZRE İLÇESİNDE ALTI YIL ARADAN SONRA YAĞAN KAR, HAVA VE KARA ULAŞIMINI FELÇ...

ŞIRNAK’IN CİZRE İLÇESİNDE ALTI YIL ARADAN SONRA YAĞAN KAR, HAVA VE KARA ULAŞIMINI FELÇ ETTİ.

ŞIRNAK’IN CİZRE İLÇESİNDE ALTI YIL ARADAN SONRA YAĞAN KAR, HAVA VE KARA ULAŞIMINI FELÇ...

Yazar
EDİTÖR

Sinan Bekiroğlu

6 yıllık deneyimli "Shift Şefi". Gece vardiyasında sitenin manşet yönetiminden sorumludur. Olası bir deprem, kaza veya ani gelişmede tüm ekibi koordine edene kadar gemiyi yüzdürür.

İLGİLİ HABERLER

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

Hurda Teşviki 2025: Togg T10X ve Egea'da Dev İndirim Kapıda?

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

İstanbul'da Deprem Endişesi: 26 Aralık 2025 — AFAD ve Kandilli İlk Verileri

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Mardin'de Kar Seferberliği: Vali Tuncay Akkoyun GAMER'de Koordinasyonu Üstlendi
2
Germencik’te Zemin Onarımı ve Parke Tamiri
3
Zonguldak'ta Kozlu Limanı Sular Altında: 7 Metrelik Dalga Mendireği Aştı
4
Eskişehir'de 2025'te 358 bin 428 ton atık ekonomiye kazandırıldı
5
Elazığ'da kar sonrası 96 köy yolu ulaşıma açıldı
6
Eskişehirli Aşçılık Öğrencileri Uluslararası Yarışmalardan 1 Kupa ve 35 Madalyayle Döndü
7
Eskişehir'de Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele: 2025 4. Dönem Toplantısı

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

İstanbul'da Deprem Endişesi: 26 Aralık 2025 — AFAD ve Kandilli İlk Verileri

Hurda Teşviki 2025: Togg T10X ve Egea'da Dev İndirim Kapıda?

Erden Timur Kimdir? Futbolda Bahis Operasyonunda Gözaltı