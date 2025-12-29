Cizre'de Kar Ulaşımı Felç Etti: Havalimanı Seferleri İptal

Altı yıl sonra başlayan kar, yolları kilitledi, havalimanı akşama kadar kapalı

Şırnak’ın Cizre ilçesinde uzun yıllar sonra etkili olan kar yağışı, hava ve kara ulaşımını felç etti. Türkiye’nin birçok yerinde etkili olan olumsuz hava şartları Cizre’de de etkisini gösterdi.

Son üç günden bu yana devam eden sağanak yağışın ardından ilçede sabahın erken saatlerinden itibaren kar yağmaya başladı. En son altı yıl önce

Yağan kar nedeniyle Cizre-İdil, Cizre-Nusaybin ve Cizre-Şırnak karayollarında araçlar ilerlemekte zorluk çekiyor. Karayolları ve belediye ekipleri yol açma çalışmalarını sürdürüyor.

Şırnak Şerafettin Elçi Havalimanı'nda Ankara ve İstanbul uçak seferleri iptal oldu. Havalimanı ekipleri pistteki kar temizleme çalışmalarına devam ederken, havalimanının akşama kadar kapalı olacağı öğrenildi.

Kent merkezinde kar yağışının etkisini artırarak devam etmesiyle caddeler ve araçlar beyaza büründü. Cizreliler karın keyfini çıkarıp kar topu savaşı oynadı ve anı ölümsüzleştirmek için fotoğraf çekti.

