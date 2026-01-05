Karabük Belediyesi'nden Ölçü ve Tartı Aletleri Muayene Uyarısı

Karabük Belediyesi Ölçü ve Ayarlar Memurluğu, esnafın kullandığı ölçü ve tartı aletlerinin periyodik muayene ve damgalama işlemleri için bildirim sürecinin başladığını duyurdu.

Kapsam ve muayene zorunluluğu

Açıklamada, 3516 sayılı Ölçüler ve Ayarlar Kanunu gereğince ölçü ve tartı aletlerinin iki yılda bir periyodik muayeneden geçirilmesinin zorunlu olduğu belirtildi. Bu kapsamda; sabit iş yerlerinde kullanılan mekanik teraziler, pazar yerlerinde kullanılan; barkodsuz çıktı verebilen ve herhangi bir cihaza bağlı olmayan elektronik teraziler, ibreli ve mekanik teraziler, kantar, baskül ile metre, litre, gram ve kilogram birimlerine ilişkin aletlerin muayene ve damgalama işlemine tabi olduğu ifade edildi.

İlk muayene ve tamir düzenlemeleri

Açıklamada, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından ilk muayenesi yapılarak damgalanan ölçü ve tartı aletlerinin kullanılabileceği; ilk muayene damgası bulunmayan aletlerin alınmasının, satılmasının, kullanılmasının ve iş yerinde bulundurulmasının yasak olduğu vurgulandı. Ayrıca arızalı aletlerin Ölçüler ve Ayar Biriminden tamir izin formu alınmadan tamir ettirilemeyeceğine dikkat çekildi.

Damga, bildirim ve randevu işlemleri

Ölçü ve tartı aletlerinin damgalarına yetkisiz kişilerce müdahale edilemeyeceği belirtilirken, damga teli koptuğunda veya alet bozulduğunda aynı gün içerisinde Ölçüler ve Ayar Birimine başvurulması gerektiği ifade edildi. Muayene, damgalama ve damgaların muhafazasından ise o anki kullanıcının sorumlu olduğu bildirildi.

Belediye, damga yılı 2024 olan ölçü ve tartı aletleri için esnafın 02 Ocak - 02 Mart 2026 tarihleri arasında beyannamelerini vermek zorunda olduğunu duyurdu. Beyanname sırasında terazilerin cinsi, kapasitesi, seri numarası ve markası bilgileri istenecektir. Beyanname veren esnafa muayene ve damgalama işlemleri için randevu verilecek; randevu tarihinde getirilmeyen aletlerin muayenesi yapılmayacaktır.

Cezai yaptırımlar ve denetimler

Açıklamada, 02 Mart 2026 tarihine kadar bildirimde bulunmayan esnaflar hakkında 3516 sayılı Kanun ve 5326 sayılı Kabahatler Kanunu kapsamında para cezası uygulanacağı, ölçü ve tartı aletlerine el konularak kamu mülkiyetine geçirileceği bildirildi. Gerekli işlemleri yapmayanlar için ayrıca Türk Ceza Kanunu hükümleri uyarınca hapis cezası yaptırımlarının da bulunduğu ifade edildi.

Karabük Belediyesi, alıcı ve satıcının haklarını korumak amacıyla 2026 yılı boyunca periyodik muayene ve denetimlerin sürdürüleceğini açıkladı.

