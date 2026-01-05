DOLAR
43,04 -0,04%
EURO
50,34 0,22%
ALTIN
6.119,12 -2,24%
BITCOIN
3.983.013,71 -1,36%

Karabük Belediyesi'nden Ölçü ve Tartı Aletleri Muayene Uyarısı

Karabük Belediyesi, 3516 sayılı Kanun gereğince damga yılı 2024 olan ölçü ve tartı aletleri için beyannamelerin 02 Ocak - 02 Mart 2026 arasında verilmesini istedi.

Yayın Tarihi: 05.01.2026 13:53
Güncelleme Tarihi: 05.01.2026 13:53
Karabük Belediyesi'nden Ölçü ve Tartı Aletleri Muayene Uyarısı

Karabük Belediyesi'nden Ölçü ve Tartı Aletleri Muayene Uyarısı

Karabük Belediyesi Ölçü ve Ayarlar Memurluğu, esnafın kullandığı ölçü ve tartı aletlerinin periyodik muayene ve damgalama işlemleri için bildirim sürecinin başladığını duyurdu.

Kapsam ve muayene zorunluluğu

Açıklamada, 3516 sayılı Ölçüler ve Ayarlar Kanunu gereğince ölçü ve tartı aletlerinin iki yılda bir periyodik muayeneden geçirilmesinin zorunlu olduğu belirtildi. Bu kapsamda; sabit iş yerlerinde kullanılan mekanik teraziler, pazar yerlerinde kullanılan; barkodsuz çıktı verebilen ve herhangi bir cihaza bağlı olmayan elektronik teraziler, ibreli ve mekanik teraziler, kantar, baskül ile metre, litre, gram ve kilogram birimlerine ilişkin aletlerin muayene ve damgalama işlemine tabi olduğu ifade edildi.

İlk muayene ve tamir düzenlemeleri

Açıklamada, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından ilk muayenesi yapılarak damgalanan ölçü ve tartı aletlerinin kullanılabileceği; ilk muayene damgası bulunmayan aletlerin alınmasının, satılmasının, kullanılmasının ve iş yerinde bulundurulmasının yasak olduğu vurgulandı. Ayrıca arızalı aletlerin Ölçüler ve Ayar Biriminden tamir izin formu alınmadan tamir ettirilemeyeceğine dikkat çekildi.

Damga, bildirim ve randevu işlemleri

Ölçü ve tartı aletlerinin damgalarına yetkisiz kişilerce müdahale edilemeyeceği belirtilirken, damga teli koptuğunda veya alet bozulduğunda aynı gün içerisinde Ölçüler ve Ayar Birimine başvurulması gerektiği ifade edildi. Muayene, damgalama ve damgaların muhafazasından ise o anki kullanıcının sorumlu olduğu bildirildi.

Belediye, damga yılı 2024 olan ölçü ve tartı aletleri için esnafın 02 Ocak - 02 Mart 2026 tarihleri arasında beyannamelerini vermek zorunda olduğunu duyurdu. Beyanname sırasında terazilerin cinsi, kapasitesi, seri numarası ve markası bilgileri istenecektir. Beyanname veren esnafa muayene ve damgalama işlemleri için randevu verilecek; randevu tarihinde getirilmeyen aletlerin muayenesi yapılmayacaktır.

Cezai yaptırımlar ve denetimler

Açıklamada, 02 Mart 2026 tarihine kadar bildirimde bulunmayan esnaflar hakkında 3516 sayılı Kanun ve 5326 sayılı Kabahatler Kanunu kapsamında para cezası uygulanacağı, ölçü ve tartı aletlerine el konularak kamu mülkiyetine geçirileceği bildirildi. Gerekli işlemleri yapmayanlar için ayrıca Türk Ceza Kanunu hükümleri uyarınca hapis cezası yaptırımlarının da bulunduğu ifade edildi.

Karabük Belediyesi, alıcı ve satıcının haklarını korumak amacıyla 2026 yılı boyunca periyodik muayene ve denetimlerin sürdürüleceğini açıkladı.

KARABÜK BELEDİYESİ ÖLÇÜ VE AYARLAR MEMURLUĞU, ESNAFIN KULLANDIĞI ÖLÇÜ VE TARTI ALETLERİNİN...

KARABÜK BELEDİYESİ ÖLÇÜ VE AYARLAR MEMURLUĞU, ESNAFIN KULLANDIĞI ÖLÇÜ VE TARTI ALETLERİNİN PERİYODİK MUAYENE VE DAMGALAMA İŞLEMLERİ İÇİN BİLDİRİM SÜRECİNİN BAŞLADIĞINI DUYURDU.

Yazar
EDİTÖR

Mert Yılmazer

7 yıllık deneyime sahip. Özellikle İstanbul'daki adliye ve polis haberleri konusunda uzmanlaşmış, sıcak haber takibinde hızlı reaksiyon gösteren orta kıdemli editör. Şehir haberciliği ve belediye gündemlerine hakimdir.

İLGİLİ HABERLER

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
İzmit Körfezi'ne Flamingo Akını: Kocaeli'de Sayıları Katlandı
2
Kepez’de 2025’te 248 bin 403 ton çöp toplandı — Şikayetler %85 azaldı
3
Tokat'ta Koruma Altındaki Çocuklara Çikolata Yapım Eğitimi
4
Gölbaşı Kaymakamı Kadir Algın’dan Harmanlı Belediyesi’ne Ziyaret
5
Çorum'da 79 Yaşındaki Necip Uysal, Bulduğu Türk Bayraklarını Temizleyip Duvarına Asıyor
6
Battalgazi Belediyesi'nden Okul Bahçelerinde Kar Temizliği
7
Zana Öğretmen Kepçeyle Okul Bahçesini Kendisi Temizledi

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları