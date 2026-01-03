DOLAR
Karabük'te Arka Bahçede Donmuş 80 Yaşındaki Kadın Toprağa Verildi

Karabük Bulak köyünde arka bahçede donmuş halde bulunan 80 yaşındaki Zehra Bölüm’üm, morg işlemlerinin ardından köyünde düzenlenen törenle defnedildi.

Yayın Tarihi: 03.01.2026 14:50
Güncelleme Tarihi: 03.01.2026 15:11
Karabük'te Arka Bahçede Donmuş 80 Yaşındaki Kadın Toprağa Verildi

Karabük'te arka bahçede donmuş halde bulunan yaşlı kadın defnedildi

Cenaze işlemleri Bulak köyünde tamamlandı

Karabük merkeze bağlı Bulak köyünde, evinin arka bahçesinde donmuş halde yaşamını yitiren Zehra Bölüm’üm (80) için köyde cenaze töreni düzenlendi.

Yaşlı kadının cenazesi, Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi morgundaki işlemlerin ardından ailesine teslim edildi. Aile ve köy sakinlerinin katıldığı tören, köyde gerçekleştirildi.

Köy yolunun buzlu olması nedeniyle cenaze namazı, planlandığı yerde değil aile mezarlığının önünde kılındı. Öğle namazını müteakip düzenlenen cenaze namazının ardından yaşlı kadının naaşı toprağa verildi.

Yazar
EDİTÖR

Zeynep Ateş

8 yıldır bölge haberciliği yapıyor. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki gelişmeleri yerinden bildiriyor. Yerel kaynakları güçlü, teyit mekanizmasını titizlikle işleten deneyimli bir gazeteci.

