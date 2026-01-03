Karabük'te Arka Bahçede Donmuş 80 Yaşındaki Kadın Toprağa Verildi

Karabük'te arka bahçede donmuş halde bulunan yaşlı kadın defnedildi
Cenaze işlemleri Bulak köyünde tamamlandı
Karabük merkeze bağlı Bulak köyünde, evinin arka bahçesinde donmuş halde yaşamını yitiren Zehra Bölüm’üm (80) için köyde cenaze töreni düzenlendi.
Yaşlı kadının cenazesi, Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi morgundaki işlemlerin ardından ailesine teslim edildi. Aile ve köy sakinlerinin katıldığı tören, köyde gerçekleştirildi.
Köy yolunun buzlu olması nedeniyle cenaze namazı, planlandığı yerde değil aile mezarlığının önünde kılındı. Öğle namazını müteakip düzenlenen cenaze namazının ardından yaşlı kadının naaşı toprağa verildi.
