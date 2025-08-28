DOLAR
Karabük'te Hadrianopolis'te 'Arkeo Terapi' Çalıştayı: 18 Ülkeden 66 Sanatçı

Hadrianopolis Antik Kenti, 18 ülkeden 66 sanatçının katıldığı Uluslararası Sanat Terapisi Çalıştayı'na ev sahipliği yapıyor; etkinlik 31 Ağustos'a kadar sürecek.

Yayın Tarihi: 28.08.2025 18:21
Güncelleme Tarihi: 28.08.2025 18:26
Karabük'te Hadrianopolis'te 'Arkeo Terapi' Çalıştayı

18 ülkeden 66 sanatçı, Eskipazar'da bir araya geldi

Karabük'ün Eskipazar ilçesinde düzenlenen Uluslararası Sanat Terapisi Çalıştayı, Hadrianopolis Antik Kenti ev sahipliğinde başladı.

Çalıştayda "arkeo terapi" kavramı işlenecek ve 18 ülkeden 66 sanatçı etkinlikte yer alıyor.

Çalıştayın düzenleme kurulu başkanı ve koordinatörü Karabük Üniversitesi Safranbolu Fethi Toker Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Resim Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Eda Öz Çelikbaş, AA muhabirine çalıştayda çok sayıda atölye olacağını söyledi.

Çelikbaş, çalıştayın hibrit olacağını belirterek, "Çalıştay, hem online hem de yüz yüze olacak. Hem kültürel hem de sanatsal anlamda çalıştay hazırladık. Türkiye dahil 18 ülkeden katılımcılarımız var. Toplamda uluslararası katılımcılarımız fazla olmak üzere 66 kişiyiz. Tüm halkımıza açık etkinlik olacak." diye konuştu.

Almanya'dan katılan ressam ve illüstratör Anais Perier ise Türkiye'de bulunmaktan heyecan duyduğunu ifade etti. Perier, "Farklı sanat pratiklerini böyle arkeolojik alanda deneyimleyeceğim için çok mutluyum." dedi.

Galler'den gelen Dorothy Spikes de "Böyle göz alıcı bir arkeolojik alanda bulunduğum için çok heyecanlıyım. Arkeoloji ve sanat bağıntılı farklı disiplinlerin olduğu çalıştayda bulunmak gerçekten çok heyecan verici." ifadesini kullandı.

Çalıştay, 31 Ağustos'ta sona erecek.

Karabük'ün Eskipazar ilçesinde düzenlenen Uluslararası Sanat Terapisi Çalıştayı başladı. Hadrianopolis Antik Kenti'nde düzenlenen ve arkeo terapi kavramının işleneceği çalıştaya, 18 ülkeden 66 sanatçı katıldı.

