Karabük'te Kar Esareti: 1.5 Metreye Kadar Birikim

Karabük'te artan yoğun kar yaşamı olumsuz etkiliyor; belediye ve Karayolları ekipleri 1.5 metreye varan karla kesintisiz mücadele ediyor.

Yayın Tarihi: 29.12.2025 11:55
Güncelleme Tarihi: 29.12.2025 12:04
Ekipler Ulaşımın Aksamaması İçin Aralıksız Mücadele Ediyor

Karabük’te etkisini artıran yoğun kar yağışı kentte hayatı adeta esir aldı. Yoğun kar nedeniyle günlük yaşamda aksaklıklar yaşanıyor, vatandaşlar ve esnaf olumsuz etkileniyor.

Dün etkisini artıran ve aralıksız devam eden kar yağışı nedeniyle belediye ve Karayolları ekipleri, sorumluluk alanlarında kar küreme ve tuzlama çalışmaları yürütüyor. Ana arterler başta olmak üzere cadde ve sokaklarda ulaşımın aksamaması için ekipler yoğun mesai harcıyor.

Kentte kar kalınlığının 1.5 metreye kadar yükselmesiyle bazı araçlar kar altında kaldı; vatandaşlar kendi imkanlarıyla araçlarını kurtarmaya çalıştı. Esnaf ise iş yerlerinin önünde biriken karı temizleyerek günlük faaliyetlerini sürdürmeye çabalıyor.

Yazar
EDİTÖR

Burak Çelik

3 yıllık deneyime sahip, yeni nesil bir editör. Akdeniz bölgesi, turizm sektörü ve orman yangınları gibi kriz anlarında saha tecrübesi yüksek. Hızlı içerik girişi ve canlı blog yönetiminde yetenekli.

