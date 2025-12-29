Karabük'te Kar Esareti: 1.5 Metreye Kadar Birikim

Ekipler Ulaşımın Aksamaması İçin Aralıksız Mücadele Ediyor

Karabük’te etkisini artıran yoğun kar yağışı kentte hayatı adeta esir aldı. Yoğun kar nedeniyle günlük yaşamda aksaklıklar yaşanıyor, vatandaşlar ve esnaf olumsuz etkileniyor.

Dün etkisini artıran ve aralıksız devam eden kar yağışı nedeniyle belediye ve Karayolları ekipleri, sorumluluk alanlarında kar küreme ve tuzlama çalışmaları yürütüyor. Ana arterler başta olmak üzere cadde ve sokaklarda ulaşımın aksamaması için ekipler yoğun mesai harcıyor.

Kentte kar kalınlığının 1.5 metreye kadar yükselmesiyle bazı araçlar kar altında kaldı; vatandaşlar kendi imkanlarıyla araçlarını kurtarmaya çalıştı. Esnaf ise iş yerlerinin önünde biriken karı temizleyerek günlük faaliyetlerini sürdürmeye çabalıyor.

