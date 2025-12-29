Pervari'de Kar Keyfi: Naylon ve Kızakla Sokak Kayakları

Pervari'de Kar Keyfi Sokakları Doldurdu
Siirt'in Pervari ilçesinde etkili olan kar yağışı, çocuklar ve yetişkinlerin sokakta kayak yapmasına olanak sağladı.
Dün gece saatlerinde bir araya gelen çocuklar ile yetişkinler, naylon ve kızak kullanarak kaydı.
Görüntüler Cep Telefonu Kamerasında
Grubun keyifli halleri, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Kar yağışı etkisini arttırarak devam ediyor.
