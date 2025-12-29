DOLAR
42,93 -0,04%
EURO
50,55 0,14%
ALTIN
6.156,62 1,52%
BITCOIN
3.767.601,63 -0,16%

Pervari'de Kar Keyfi: Naylon ve Kızakla Sokak Kayakları

Siirt'in Pervari ilçesinde kar yağışını fırsat bilen çocuklar ve yetişkinler, naylon ve kızakla sokakta kayak yaptı; anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Yayın Tarihi: 29.12.2025 13:14
Güncelleme Tarihi: 29.12.2025 13:34
Pervari'de Kar Keyfi: Naylon ve Kızakla Sokak Kayakları

Pervari'de Kar Keyfi Sokakları Doldurdu

Siirt'in Pervari ilçesinde etkili olan kar yağışı, çocuklar ve yetişkinlerin sokakta kayak yapmasına olanak sağladı.

Dün gece saatlerinde bir araya gelen çocuklar ile yetişkinler, naylon ve kızak kullanarak kaydı.

Görüntüler Cep Telefonu Kamerasında

Grubun keyifli halleri, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Kar yağışı etkisini arttırarak devam ediyor.

SİİRT’İN PERVARİ İLÇESİNDE KAR YAĞIŞINI FIRSAT BİLEN ÇOCUKLAR VE YETİŞKİNLER SOKAKTA KAYAK KEYFİ...

SİİRT’İN PERVARİ İLÇESİNDE KAR YAĞIŞINI FIRSAT BİLEN ÇOCUKLAR VE YETİŞKİNLER SOKAKTA KAYAK KEYFİ ÇIKARDI.

SİİRT’İN PERVARİ İLÇESİNDE KAR YAĞIŞINI FIRSAT BİLEN ÇOCUKLAR VE YETİŞKİNLER SOKAKTA KAYAK KEYFİ...

Yazar
EDİTÖR

Gizem Polat

2 yıllık deneyimli (Junior). Gece boyunca sosyal medyada viral olan videoları, yurt dışındaki (ABD saat dilimi) gelişmeleri takip eder ve sabah gündemi için taslaklar hazırlar.

İLGİLİ HABERLER

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

Erden Timur Kimdir? Futbolda Bahis Operasyonunda Gözaltı

İstanbul'da Deprem Endişesi: 26 Aralık 2025 — AFAD ve Kandilli İlk Verileri

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
İç Moğolistan'da "Deve Süper Ligi"nde Binlerce Deve
2
500 Bin Sosyal Konut Projesi: İlk Kura Adıyaman’da Çekildi
3
Elazığ Harput'ta Dronla Kar Manzarası: İzlanda ve Norveç'i Aratmadı
4
Batman’da Lapa Lapa Kar Coşkusu: Vatandaşlar Sokağa Döküldü
5
Siirt'te Karla Mücadele: Belediye Ekipleri 7/24 Sahada
6
Rize Yağlıtaş’ta İstinat Duvarı Çöktü: Asri Mezarlık Yolu Ulaşıma Kapandı

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

İstanbul'da Deprem Endişesi: 26 Aralık 2025 — AFAD ve Kandilli İlk Verileri

Hurda Teşviki 2025: Togg T10X ve Egea'da Dev İndirim Kapıda?

Erden Timur Kimdir? Futbolda Bahis Operasyonunda Gözaltı