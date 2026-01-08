Karabük'te Kar Temizleme ve Tuzlama Çalışmaları Sürüyor

Karabük Belediyesi, yoğun kar yağışının ardından kar küreme, tuzlama ve temizlik çalışmalarını aralıksız sürdürerek ulaşım ve günlük yaşamın normale dönmesini hedefliyor.

Yayın Tarihi: 08.01.2026 17:30
Güncelleme Tarihi: 08.01.2026 17:30
Karabük'te Kar Temizleme ve Tuzlama Çalışmaları Sürüyor

Karabük'te Kar Temizleme ve Tuzlama Çalışmaları Sürüyor

Belediye ekipleri ulaşım ve günlük yaşam için sahada

Karabük Belediyesi, geçtiğimiz günlerde etkili olan yoğun kar yağışının ardından başlattığı kar küreme, tuzlama ve temizlik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Kar yağışının sona ermesine rağmen belediye ekipleri, şehir genelinde ulaşımın ve günlük yaşamın sorunsuz şekilde devam edebilmesi amacıyla sahadaki çalışmalarına devam ediyor. Cadde ve sokakların yanı sıra yaya yollarında biriken karlar ekipler tarafından temizlenirken, şehir genelinde düzenin sağlanmasına yönelik çalışmalar planlı bir şekilde yürütülüyor.

Karabük Belediye Başkanı Özkan Çetinkaya konuya ilişkin değerlendirmesinde şunları söyledi: "Kar yağışının ardından da ekiplerimiz sahada görev yapmaya devam ediyor. Şehrimizin tamamında yürütülen çalışmalarla günlük yaşamın en kısa sürede normal seyrine dönmesini amaçlıyoruz. Hemşehrilerimizin huzuru ve şehir düzeni için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz."

KARABÜK’TE GEÇTİĞİMİZ GÜNLERDE ETKİLİ OLAN YOĞUN KAR YAĞIŞININ ARDINDAN KARABÜK BELEDİYESİ...

KARABÜK’TE GEÇTİĞİMİZ GÜNLERDE ETKİLİ OLAN YOĞUN KAR YAĞIŞININ ARDINDAN KARABÜK BELEDİYESİ TARAFINDAN BAŞLATILAN KAR KÜREME, TUZLAMA VE TEMİZLİK ÇALIŞMALARI ARALIKSIZ SÜRÜYOR.

KARABÜK’TE GEÇTİĞİMİZ GÜNLERDE ETKİLİ OLAN YOĞUN KAR YAĞIŞININ ARDINDAN KARABÜK BELEDİYESİ...

Yazar
EDİTÖR

Zeynep Ateş

8 yıldır bölge haberciliği yapıyor. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki gelişmeleri yerinden bildiriyor. Yerel kaynakları güçlü, teyit mekanizmasını titizlikle işleten deneyimli bir gazeteci.

İLGİLİ HABERLER

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Karaman'da Fırtına Kamyoneti Devrildi: Römork Karşı Şeride Fırladı
2
Edirne’de Fırtına: Saatte 60 Kilometre Hızla Ağaçlar Devrildi
3
Yıllık 21 milyon 200 bin gıda analizi: 'Dünyanın hiçbir ülkesinde bu kadar analiz yükü yok'
4
Balıkesir'de Fırtına: Burhaniye'de Deniz Kabardı, Yazlıklar Sular Altında
5
Elazığ TSO Başkanı Alan 42 Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkeziyle Toplantı Yaptı
6
Konya'da Kum Fırtınası Trafiği Aksatıyor: Altınekin, Cihanbeyli ve Kulu Etkileniyor
7
Eskişehir'de Fırtına 75. Yıl Mahallesi'ni Vurdu: Ağaçlar Devrildi, Pazar Çatısı Hasar Aldı

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları