Karabük'te Kar Temizleme ve Tuzlama Çalışmaları Sürüyor

Belediye ekipleri ulaşım ve günlük yaşam için sahada

Karabük Belediyesi, geçtiğimiz günlerde etkili olan yoğun kar yağışının ardından başlattığı kar küreme, tuzlama ve temizlik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Kar yağışının sona ermesine rağmen belediye ekipleri, şehir genelinde ulaşımın ve günlük yaşamın sorunsuz şekilde devam edebilmesi amacıyla sahadaki çalışmalarına devam ediyor. Cadde ve sokakların yanı sıra yaya yollarında biriken karlar ekipler tarafından temizlenirken, şehir genelinde düzenin sağlanmasına yönelik çalışmalar planlı bir şekilde yürütülüyor.

Karabük Belediye Başkanı Özkan Çetinkaya konuya ilişkin değerlendirmesinde şunları söyledi: "Kar yağışının ardından da ekiplerimiz sahada görev yapmaya devam ediyor. Şehrimizin tamamında yürütülen çalışmalarla günlük yaşamın en kısa sürede normal seyrine dönmesini amaçlıyoruz. Hemşehrilerimizin huzuru ve şehir düzeni için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz."

