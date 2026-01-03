DOLAR
Karabük'te Karla Mücadele: 278 Köy Yolundan 260'ı Ulaşıma Açıldı

Karabük'te etkili kar yağışı sonrası İl Özel İdaresi ekipleri, kapanan 278 köy yolundan 260'ını ulaşıma açtı; 18 yol kapalı.

Yayın Tarihi: 03.01.2026 15:48
Güncelleme Tarihi: 03.01.2026 16:11
Karabük genelinde etkili olan kar yağışının ardından, İl Özel İdaresi ekiplerinin yoğun ve aralıksız çalışmalarıyla kapanan köy yolları yeniden ulaşıma açılıyor.

Çalışmaların koordinasyonu ve güncel durum

Karabük Valiliği koordinesinde oluşturulan İl Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi gözetiminde yürütülen çalışmalarda, il genelinde toplam 278 köy yolundan 260'ı ulaşıma açıldı. Çalışmalar kapsamında 18 köy yolunun halen kapalı olduğu bildirildi.

İlçe bazında kapalı yollar

İlçelere göre halen ulaşıma kapalı köy yolları şöyle: Eflani - 1, Ovacık - 3, Safranbolu - 3, Yenice - 11.

Kullanılan araç ve ekipman

Karla mücadele çalışmalarında il genelinde 38 iş makinesi görev aldı. Sahada 15 greyder, 1 kar bıçaklı kamyon, 5 yükleyici, 10 beko loder ve 7 pick-up ile yol açma, kar küreme ve yol genişletme çalışmaları gerçekleştirildi.

Yazar
EDİTÖR

Burak Çelik

3 yıllık deneyime sahip, yeni nesil bir editör. Akdeniz bölgesi, turizm sektörü ve orman yangınları gibi kriz anlarında saha tecrübesi yüksek. Hızlı içerik girişi ve canlı blog yönetiminde yetenekli.

