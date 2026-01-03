Karabük'te Karla Mücadele: 278 Köy Yolundan 260'ı Ulaşıma Açıldı

Karabük genelinde etkili olan kar yağışının ardından, İl Özel İdaresi ekiplerinin yoğun ve aralıksız çalışmalarıyla kapanan köy yolları yeniden ulaşıma açılıyor.

Çalışmaların koordinasyonu ve güncel durum

Karabük Valiliği koordinesinde oluşturulan İl Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi gözetiminde yürütülen çalışmalarda, il genelinde toplam 278 köy yolundan 260'ı ulaşıma açıldı. Çalışmalar kapsamında 18 köy yolunun halen kapalı olduğu bildirildi.

İlçe bazında kapalı yollar

İlçelere göre halen ulaşıma kapalı köy yolları şöyle: Eflani - 1, Ovacık - 3, Safranbolu - 3, Yenice - 11.

Kullanılan araç ve ekipman

Karla mücadele çalışmalarında il genelinde 38 iş makinesi görev aldı. Sahada 15 greyder, 1 kar bıçaklı kamyon, 5 yükleyici, 10 beko loder ve 7 pick-up ile yol açma, kar küreme ve yol genişletme çalışmaları gerçekleştirildi.

