Karabük'te Öğrenci Yurdu İnşaatı Hızla İlerliyor

Karabük'te üniversite yurdu inşaatında çalışmalar aralıksız sürüyor; yetkililer saha incelemesi yaparak projenin takvime uygun ilerlediğini doğruladı.

Yayın Tarihi: 29.01.2026 18:19
Güncelleme Tarihi: 29.01.2026 18:19
Karabük'te üniversite öğrencilerinin barınma ihtiyacını karşılamak amacıyla yapımı süren öğrenci yurdu inşaatında çalışmalar aralıksız sürüyor. Yetkililer, inşaatın planlanan takvim doğrultusunda ilerlediğini belirtiyor.

Saha İncelemesi ve Yetkililer

İncelemeleri yerinde yapmak üzere Gençlik ve Spor İl Müdürü Coşkun Güven, Yurt Hizmetleri Müdürü Mehmet Özkeskin, Yatırım İnşaat Şube Müdürü Nizamettin Yılmaz ile kurum inşaat mühendisi Atilla Kesici inşaat alanında incelemelerde bulundu.

Projenin Önemi ve Hedef

İnceleme sırasında yetkililer, inşaatın mevcut durumu ve fiziki ilerleme seviyesi hakkında bilgi verdi. Coşkun Güven, çalışmaların planlanan takvim doğrultusunda sürdüğünü ifade etti ve yurdun tamamlandığında üniversite öğrencilerine modern, güvenli ve konforlu bir barınma imkânı sunacağını söyledi.

Öğrenci yurdu inşaatının kısa sürede tamamlanarak öğrencilerin hizmetine sunulmasının hedeflendiği bildirildi.

Yazar
EDİTÖR

Mert Yılmazer

7 yıllık deneyime sahip. Özellikle İstanbul'daki adliye ve polis haberleri konusunda uzmanlaşmış, sıcak haber takibinde hızlı reaksiyon gösteren orta kıdemli editör. Şehir haberciliği ve belediye gündemlerine hakimdir.

