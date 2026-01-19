Karabük’te Traktöre Bağlanan Kızaklarla Gün Boyu Kayak Keyfi

Karabük'ün Safranbolu ilçesi Ağaçkese köyünde çocuklar ve gençler, traktöre ve otomobile bağladıkları kızaklarla gün boyu karın tadını çıkardı; görüntüler cep telefonlarına yansıdı.

Yayın Tarihi: 19.01.2026 14:55
Güncelleme Tarihi: 19.01.2026 15:13
Ağaçkese köyünde renkli görüntüler

Karabük’te etkisini sürdüren kar yağışının ardından çocuklar ve gençler, traktörün arkasına bağladıkları kızaklarla karın tadını çıkardı. Gün boyu devam eden eğlence, köy yollarında neşeli anların yaşanmasına neden oldu.

Olay, Karabük’ün Safranbolu ilçesine bağlı Ağaçkese köyünde meydana geldi. Kar yağışıyla birlikte beyaza bürünen köy yollarında eğlenmek isteyen çocuklar, babalarının eşliğinde güvenli bir şekilde traktörün arkasına iple bağladıkları kızaklarla kaydı. Bazı gençler ise otomobilin arkasına bağladıkları kızaklarla kayak yapmanın keyfini yaşadı.

Gün boyu karla kaplı yolda kayan çocuklar ve gençler, neşeli halleriyle renkli ve eğlenceli görüntüler oluşturdu. Vatandaşlar tarafından cep telefonlarıyla kaydedilen görüntülerde, çocukların doyasıya eğlendiği anlar dikkat çekti.

Öte yandan, görüntülerde karla kaplı alanda bir köpeğin eve güçlükle ulaşmaya çalışması da izleyenlerin ilgisini çekti.

