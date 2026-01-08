Karabük'te Yaralanan Karaca Vida-Plak ile Ameliyat Edildi

Karabük-Ovacık kara yolunda araç çarpan karaca, Karabük Belediyesi Sokak Hayvanları Merkezi'nde vida-plak ile ameliyat edilip gözetim altına alındı.

Yayın Tarihi: 08.01.2026 15:48
Güncelleme Tarihi: 08.01.2026 16:02
Olay ve ilk müdahale

Karabük-Ovacık kara yolunda yolun karşısına geçmeye çalışan bir karacaya seyir halindeki bir aracın çarpması sonucu yaralanma meydana geldi. Çevredeki vatandaşların durumu bildirmesi üzerine bölgeye Karabük Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Ekipler tarafından bulunduğu yerden alınan yaralı karaca, tedavi için Karabük Belediyesi Sokak Hayvanları Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezine getirildi. Merkezde veteriner hekimlerce yapılan muayenede karacanın ayağında açık parçalı kırık tespit edildi.

Ameliyat ve izleme

Yaklaşık bir saat süren ortopedi operasyonunda karacanın kırık ayağına vida-plak sistemi uygulanarak stabil hale getirildi. Ameliyatın ardından hayvan, klinik ortamında gözetim altına alındı.

Yetkililer, karacanın tedavisi tamamlandıktan sonra doğal yaşam alanına bırakılacağını bildirdi.

Yazar
EDİTÖR

Zeynep Ateş

8 yıldır bölge haberciliği yapıyor. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki gelişmeleri yerinden bildiriyor. Yerel kaynakları güçlü, teyit mekanizmasını titizlikle işleten deneyimli bir gazeteci.

