Karabük Üniversitesi TBMM’de Bilim Temelli Projelerini Milletvekilleriyle Paylaştı

KBÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Kırışık, TBMM’de milletvekilleriyle üniversitenin bilim temelli projelerini, KAPGEM raporlarını ve Sosyalfest hazırlıklarını görüştü.

Yayın Tarihi: 21.01.2026 11:54
Güncelleme Tarihi: 21.01.2026 11:54
Üniversite-toplum iş birliği vurgusu

Karabük Üniversitesi (KBÜ) Rektörü Prof. Dr. Fatih Kırışık, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM)’nde bir dizi temas gerçekleştirerek üniversitenin bilim temelli projelerini ve toplumsal faydaya yönelik çalışmalarını milletvekilleriyle paylaştı.

Gerçekleştirilen ziyaretler

Rektör Prof. Dr. Kırışık, TBMM’de MHP Adana Milletvekili Ayşe Sibel Ersoy, AK Parti İstanbul Milletvekili Halis Dalkılıç ve AK Parti Erzurum Milletvekili Selami Altınok ile bir araya geldi. Görüşmelerde KBÜ’nün "bilimsel bilgiyi toplumla buluşturma" hedefi ve Türkiye Yüzyılı vizyonuna katkı sunan proje ve başarılar ele alındı.

KAPGEM ve politika raporları

Ziyaretlerde, Karabük Üniversitesi Kamu Politikaları Araştırma ve Geliştirme Merkezi (KAPGEM) faaliyetleri hakkında bilgi verildi. Prof. Dr. Kırışık, bugüne kadar dış politika, aile, eğitim, iletişim, orman, trafik güvenliği, sağlık, mimari, spor ile kültür-sanat alanlarında hazırlanan 11 politika raporunu milletvekillerine sundu.

Ayrıca, 27 politika masasında görev alan 150'nin üzerinde akademisyen, uzman ve öğrenci ile yürütülmesi planlanan yeni çalışmalar hakkında değerlendirmelerde bulunuldu.

Sosyalfest hazırlıkları

Görüşmelerde, bu yıl ikincisi düzenlenecek olan Sosyalfest hazırlıkları da gündeme geldi. Festivalin, 10-11 Mayıs tarihlerinde İstanbul Üniversitesi ile Karabük Üniversitesi ortaklığında İstanbul’da gerçekleştirileceği; içerik başlıkları, iş birliği imkanları ve gençlerin insan ve toplum merkezli yaklaşımla yenilikçi çözümler üretmesini teşvik eden yapısına dair bilgiler paylaşıldı.

Karşılıklı değerlendirme ve iş birliği

TBMM’deki ziyaretler, karşılıklı görüş alışverişi ve geleceğe yönelik iş birliği imkanlarının değerlendirilmesiyle sonlandırıldı. Görüşmeler, üniversitenin bilimsel birikimini topluma aktarma hedefinin ve ortak projelerin güçlendirilmesine zemin hazırladı.

