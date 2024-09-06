Karaca Mağarası 5 Ayda 100 Bin Ziyaretçiyi Ağırladı

Karakaya Mağarası'na İlgi Büyüyor

Gümüşhane'nin Torul ilçesinde yer alan Karaca Mağarası, son 5 ayda 100.250 turist ağırladı. Özellikle serin atmosferi ve etkileyici oluşumları ile dikkat çeken mağara, 17 kilometre mesafedeki şehir merkezine yakınlığı ile de avantaj sağlıyor.

Eşsiz Doğal Güzellikler

Karaca Mağarası, beyaz renkli sarkıtlar, dikitler ve traverten havuzları ile öne çıkıyor. Mağaranın içindeki sıcaklık 12 ile 17 derece arasında değişiyor ve bu da ziyaretçilere ferah bir deneyim sunuyor.

Yerli ve Yabancı Ziyaretçiler

Bu dönemde, 21.351'i yabancı olmak üzere 100.250 turist, Karaca Mağarası'nı ziyaret etti. Mağarayı yerinde görenlerden Beyzanur Sena Ayaydın ise, "İnternette gördüm ve çok merak ettim. İlk defa geldim, gördüklerim beni çok etkiledi" diyerek izlenimlerini paylaştı.

Diğer Ziyaretçilerin Görüşleri

Mağaranın içindeki serinliği vurgulayan Hatice Ebrar Güneş, "Trabzon gezimizde çok fazla nemle boğuştuk, burada üşüyorum fakat çok güzel" dedi. Eşi Ahmet Yusuf Güneş ise, "Mağaradaki yeni oluşumlar bizi etkilemeyi başardı" ifadelerini kullandı.

Karaca Mağarası, yıllık bakım çalışmaları nedeniyle her yıl kasımda kapatılıyor ve nisan ayında yeniden ziyarete açılıyor. Bu yıl, sıradışı doğal güzellikleri ile daha fazla turisti kendine çekmeye devam ediyor.

Gümüşhane'nin Torul ilçesine bağlı Cebeli köyü sınırları içerisinde yer alan Karaca Mağarası'nı 5 ayda 100 bin 250 ziyaretçi gezdi. Kent merkezine 17 kilometre mesafedeki Karaca Mağarası, sarkıt ve dikit yoğunluğu ile tavan yüksekliği açısından dünyanın sayılı mağaraları arasında gösteriliyor.

Gümüşhane'nin Torul ilçesine bağlı Cebeli köyü sınırları içerisinde yer alan Karaca Mağarası'nı 5 ayda 100 bin 250 ziyaretçi gezdi. Kent merkezine 17 kilometre mesafedeki Karaca Mağarası, sarkıt ve dikit yoğunluğu ile tavan yüksekliği açısından dünyanın sayılı mağaraları arasında gösteriliyor.

Gümüşhane'nin Torul ilçesine bağlı Cebeli köyü sınırları içerisinde yer alan Karaca Mağarası'nı 5 ayda 100 bin 250 ziyaretçi gezdi. Kent merkezine 17 kilometre mesafedeki Karaca Mağarası, sarkıt ve dikit yoğunluğu ile tavan yüksekliği açısından dünyanın sayılı mağaraları arasında gösteriliyor.

Gümüşhane'nin Torul ilçesine bağlı Cebeli köyü sınırları içerisinde yer alan Karaca Mağarası'nı 5 ayda 100 bin 250 ziyaretçi gezdi. Kent merkezine 17 kilometre mesafedeki Karaca Mağarası, sarkıt ve dikit yoğunluğu ile tavan yüksekliği açısından dünyanın sayılı mağaraları arasında gösteriliyor.

Gümüşhane'nin Torul ilçesine bağlı Cebeli köyü sınırları içerisinde yer alan Karaca Mağarası'nı 5 ayda 100 bin 250 ziyaretçi gezdi. Kent merkezine 17 kilometre mesafedeki Karaca Mağarası, sarkıt ve dikit yoğunluğu ile tavan yüksekliği açısından dünyanın sayılı mağaraları arasında gösteriliyor.

Gümüşhane'nin Torul ilçesine bağlı Cebeli köyü sınırları içerisinde yer alan Karaca Mağarası'nı 5 ayda 100 bin 250 ziyaretçi gezdi. Kent merkezine 17 kilometre mesafedeki Karaca Mağarası, sarkıt ve dikit yoğunluğu ile tavan yüksekliği açısından dünyanın sayılı mağaraları arasında gösteriliyor.

Gümüşhane'nin Torul ilçesine bağlı Cebeli köyü sınırları içerisinde yer alan Karaca Mağarası'nı 5 ayda 100 bin 250 ziyaretçi gezdi. Kent merkezine 17 kilometre mesafedeki Karaca Mağarası, sarkıt ve dikit yoğunluğu ile tavan yüksekliği açısından dünyanın sayılı mağaraları arasında gösteriliyor.

Gümüşhane'nin Torul ilçesine bağlı Cebeli köyü sınırları içerisinde yer alan Karaca Mağarası'nı 5 ayda 100 bin 250 ziyaretçi gezdi. Kent merkezine 17 kilometre mesafedeki Karaca Mağarası, sarkıt ve dikit yoğunluğu ile tavan yüksekliği açısından dünyanın sayılı mağaraları arasında gösteriliyor.